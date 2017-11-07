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Devlet Bahçeli'den Gazi'lere saldıran kişilere çok sert sözler !

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP Lideri Devlet Bahçeli gündeme dair çok önemli ve sert açıklamalarda bulundu.Devlet Bahçeli konuşmasında geçtiğimiz gün Ankara'da yaşanan o skandal olayla da ilgili sert açıklamalarda bulundu.İşte Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları ..

07 Kasım 2017 Salı 13:46
Devlet Bahçeli'den Gazi'lere saldıran kişilere çok sert sözler !

Geçtiğimiz Ankara'da yaşanan yol verme tartışmasından dolayı iki Gazi ve ailelerine saldıran kişilerle ilgili " Bakınız geçtiğimiz hafta sonu Ankara – Eskişehir karayolunda duyanı hüsrana iten bir olay yaşanmıştır. Bir gazimiz, yanında eşi, iki yaşında yavrumuz, yine bir gazimiz ve onun ailesiyle seyahat halindeyken şehir eşkıyalarının saldırısına uğramıştır" açıklamalarında bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında gündeme dair çok önemli ve sert açıklamalarda bulundu.Bahçeli , Ankara'da yaşanan o skandal olaylada ilgili çok sert açıklamalarda bulundu.Başkent Ankara'da Gazi'lere saldıran kişiler hakkında konuşan Bahçeli ; ""Gazilerimize vurmanın ne demek olduğunu, bunun sonucunun neler olacağını, burunlarından fitil fitil gelesiye kadar yaşayıp görmelerini tez elden bekliyorum. Gazilerimize el kaldıran, tekme sallayan, küfür ve hakaret yağdıran bu iğrenç mahluklar doğduklarına pişman edilmeli, ağır şekilde cezalandırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

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