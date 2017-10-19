Devlet Bahçeli'den flaş Melih Gökçek sözleri !

Gazetecilerle biraraya gelen MHP Lideri Devlet Bahçeli gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.Devlet Bahçeli özellikle son günler siyaset gündemini bir hayli ilgilendiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istfasıyla ilgili sorulara da şöyle yanıt verdi.

DEVLET BAHÇELİ'DEN MELİH GÖKÇEK AÇIKLAMALARI

MHP Lideri Devlet Bahçeli ; "Melih Bey 5 dönem yaptı, ne kadar faydalı görüyoruz. Kimseye arabuluculuk yapacak halimiz yok. Bu konular bizi ilgilendirmez diyeceğiz" ifadelerii kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bülent Ecevit hakkındaki sözleri ile ilgilide konuşan Bahçeli , "Erdoğan'ın ifadeleri benim tanıdığım Ecevit ile bağdaşmaz. Milli konulardaki hassasiyetini 57. Hükümet'te gördüm" dedi.Son olarak terör meselesini konu alan konuşmasında "Şu an için Sayın Cumhurbaşkanı’nı MHP yalnız bırakmaz. Terörle mücadelenin sonu alınıncaya, Irak ve Suriye’de korsan devletçilikler kurulması kökten engelleninceye kadar Cumhurbaşkanı’nın parti olarak yanındayız.” ifadelerini kullandı.