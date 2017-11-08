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Devlet Bahçeli'den Beşiktaş için şok sözler !

MHP Lideri Devlet Bahçeli , TBMM'deki makam odasında biraraya geldiği gazetecilere samimi itiraflarda bulundu.Devlet Bahçeli , Süper Lig'deki yabancı kuralı ile ilgili de çarpıcı ifadelerde bulundu.

08 Kasım 2017 Çarşamba 15:23
Devlet Bahçeli'den Beşiktaş için şok sözler !

MHP Lideri Devlet Bahçeli Süper Lig'de yabancı sınırlaması ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Süper Lig'de bir ilk yaşanmış ve Galatasaray'ın ilk 11'inde Türk futbolcu yer almamıştı.Galatasaray'ın sahaya 11 yabancı ile çıkmasına her kesimden çok sert eleştiriler gelmişti.Bu konuyla ilgili Devlet Bahçeli'de 11 kişi takım kuruyorsunuz 11'i de yabancı, antrenör de yabancı olursa hangi ülkenin takımıyız nerede oynuyoruz diye Galatasaraylılar bunu düşünmesi lazım. Onun için ya isim değiştirsinler ya bundan vazgeçsinler." açıklamalarında bulunmuştu.

DEVLET BAHÇELİ'DEN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

Beşiktaş'ı tuttuğunu söyleyen MHP Lideri Devlet Bahçeli ; " "Beşiktaş 11 yabancı futbolcuyla sahaya çıksın koyu bir Beşiktaşlı olmama rağmen kulüpten ayrılırım" ifadelerini kullandı.

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