Serhan TÜRK - İSTANBUL /
Olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş maçında tribünde yer alan 20'den fazla taraftar gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre; gözaltına alınanlar arasında teknik direktör Şenol Güneş ve futbolculara madde atanlar da yer alıyor.
DERBİDE 20'DEN FAZLA GÖZALTI
Serhan TÜRK - İSTANBUL / Olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş maçında tribünde yer alan 20'den fazla taraftar gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre; gözaltına alınanlar arasında teknik direktör Şenol Güneş ve futbolculara...
Serhan TÜRK - İSTANBUL /
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