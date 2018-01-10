Denizli'de son dakika uyuşturucu operasyonu !

Narkotik polisleri tarafından yürütülen operasyonlara narkotik köpekleri 'Cakho' ve 'Şat' ta katıldı.Kameralı drone ile havadan takip edilen operasyonda evler didik didik aranırken, saklanan uyuşturucu maddeler narkotik köpekleri tarafından bulundu.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün erken saatlerinde önceden belirlenmiş adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

7 aylık teknik takibin ardından başlatılan operasyon 15 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlendi. Uyuşturucu sattığı tespit edilen ve torbacı olarak bilinen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda Özel Harekat Polisleri, uyarıya rağmen açılmayan çelik kapıları balyoz ve koçbaşlarıyla kırarak açtı.

Narkotik polisleri, uyuşturucu sattığı tespit edilen kişileri yataklarında kıskıvrak yakalayarak ters kelepçe takıp gözaltına aldı