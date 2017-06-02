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Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Kazasında Yeni Tutuklama!

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in şüpheli kaza sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

02 Haziran 2017 Cuma 23:08
Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Kazasında Yeni Tutuklama!

DENİZLİ'de Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ile makam şoförü Muzaffer Akşehirli'nin hayatını kaybettiği kazayla ilgili yürütülen soruşturmada, kamyonun bağlı bulunduğu şirketin şantiye sorumlusu İbrahim Yağız da tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in (48) içinde bulunduğu, makam şoförü Muzaffer Akşehirli yönetimindeki 20 AB 548 plakalı otomobil, geçen 10 Mayıs'ta Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giderken, Uğur Tufan (53) yönetimindeki 64 DL 821 plakalı hafriyat yüklü kamyonla çarpıştı. Kamyonun üzerine devrildiği otomobildeki Başsavcı Alper ile makam şoförü Akşehirli hayatını kaybederken, koruma polisi Ramazan Uğur da yaralandı.

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Vedat Kadri Özüer tarafından kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınan kamyon şoförü Uğur Tufan ile kamyonun sahibi Zeki Akyol tutuklandı. Soruşturma kapsamında kazaya neden olan kamyonun bağlı bulunduğu şirketin şantiye sorumlusu İbrahim Yağız da önceki gün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Yağız tutuklandı. 



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