DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ(ek bilgi ve görüntüyle)

İSTANBUL - DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ(ek bilgi ve görüntüyle) Haber: İstanbul Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti. İDO'da...