DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ

Haber: İSTANBUL,() Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti. İDO'da iptal edilen seferler şöyle: 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma 17.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 17.50 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy 18.40...