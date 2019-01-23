DEMİRÖREN MEDYA ÇALIŞANLARINDAN KIZILAY'A 'KÖK HÜCRE VE KAN BAĞIŞI'

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Harun UYANIK-İSTANBUL

Demirören Medya çalışanları, Kızılay'a 'kök hücre ve kan bağışında' bulundu.

Türk Kızılayı'nın kan bağış aracı Demirören Medya Center bahçesinde stant açtı. Kızılay' a kök hücre ve kan bağışında bulunmak isteyen çalışanlar araca geldi. Burada Kızılay görevlileri tarafından kök hücre ve kan bağışı hakkında çalışanlara bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmede kök hücre ve kan bağışının önemine dikkat çekilirken, kan bağışının sağlık açısından faydaları anlatıldı. Bağış formlarını dolduran çalışanlar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kızılay tarafından kurulan stantlarda kök hücre ve kan bağışı yaptı.

Görüntü Dökümü:

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-Form dolduranlar

-Kök hücre ve kan bağışında bulunanlar

-Bağışçılarla röportaj

-Genel ve detaylar