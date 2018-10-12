DEMİRÖREN ENERJİ GRUBU'NDAN ENFLASYONLA TOPYEKÜN MÜCADELEYE TAM DESTEK

İstanbul

Türkiye'nin lider enerji gruplarından Demirören Enerji, Enflasyonla Topyekün Mücadele programını tam desteklediğini açıkladı.



Türkiye'nin yüzde 100 yerli ve milli sermayeye sahip lider şirketlerinden Demirören Enerji Grubu 60 yıldır olduğu gibi bugün de, büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle çalıştığını bu hedefe ulaşmak için ülkemizin yaşadığı sorunlarda çözümün bir parçası olmayı görev ve sorumluluk olarak gördüğünü açıkladı. Demirören Enerji Grubu, bu kapsamda regüle olmayan seçili ürünlerinin satışlarında sene sonuna kadar %10 indirim yapacağını ifade etti.



Konuyla ilgili bir açıklama yapan Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, “Yüzde 100 yerli ve milli sermaye ile hizmet veren Demirören Holding olarak tüm şirketlerimizle Türkiye'ye değer katmak, ülkemize ve insanımıza hak ettiği en iyi ürün ve hizmetleri sunma anlayışıyla çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak tarafından başlatılan Enflasyon ile Topyekün Mücadele hareketine Demirören Enerji Grubumuz, yerli ve milli markalarımız Milangaz, OtoMilangaz, mOil, Likidgaz, Total Oil Türkiye ve Türk Petrol ile tam destek veriyoruz. Bu kapsamda, enflasyonla etkili ve sürdürülebilir bir mücadele için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye için, ülkemiz için bugün ve her zaman halkımızın yanındayız. Bu topyekün mücadelede elbette Türkiye kazanacak, buna inancımız tamö dedi.



Demirören Enerji Grubu şirketlerinde enflasyonla mücadele seferberliğine destek olmak ve enflasyon etkisini aşağıya çekmek amacıyla Milangaz'da 2kg ve 12kg ev tüketimine yönelik tüplerinde, tüm satış noktalarında, sene sonuna kadar yüzde 10 indirim uygulanacak. Ayrıca Total ve mOil markalarında, seçili akaryakıt istasyonlarında ve belirli market ürünlerinde yıl sonuna kadar yüzde 10 indirim yapılacak.