Demir İpek Yolu'nun Açılışı 5 Liderin Katılımı İle Gerçekleşti!

"Demir İpek Yolu" hattı için Bakü'de tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Kazakistan, Özbekistan başbakanları ile çok sayıda bakan katıldı.

ERDOĞAN: ASYA, AVRUPA VE AFRİKA BAĞLANIYOR

Projenin, istibalimiz için önemli olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demir İpek Yolu" hattı ile Asya, Avrupa Ve Afrika'nın birbirine bağlandığını söyledi. Stratejik öneme sahip bir coğrafyada yaşandığına vurgu yapan Erdoğan, projenin nakliyeciler açısından en avantajlı imkanları sunacağını söyledi. 1 milyon yolcu ve 6.5 ton yük taşıma kapasiteli proje ile Çin'den gelen yükün orta koridor üzerinden 12-15 günde Avrupa ülkelerine ulaşacağını söyleyen Erdoğan, Çin üzerinden 24 milyon ton ilave yük taşınmış olacak dedi.

Konuşmaların ardından ilk tren Erdoğan, Aliyev ve Kvirikaşvili ile Kazakistan, Özbekistan başbakanlarının birlikte butona basmasıyla birlikte ilk tren yola çıktı.