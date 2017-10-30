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Demir İpek Yolu bugün ilk seferine çıkıyor !

Demir İpek Yolu'da denilen BTK Demiryolu bugün ilk seferine çıkıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle BTK Bakü'den Kars'a doğru yola çıkıcak.

30 Ekim 2017 Pazartesi 10:25
Demir İpek Yolu bugün ilk seferine çıkıyor !

BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU 

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun  (BTK) ilk resmi seferi bugün gerçekleşiyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış törenine katılacak.İlk tren Bakü'den Kars'a doğru yola çıkacak.3 ülkeye de büyük gelir sağlaması beklenen Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili'nin de katılacağı tören ile bugün Bakü'den Kars'a doğru yola çıkacak.

İlk belirlemelere göre Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattıyla yıllık 1 milyon yolcu ve 6.5 milyon ton yük taşınabilecek.İlerleyen yıllarda bu rakamların çokça üstüne çıkabileceği ifade ediliyor.

Kars'ta tren garının tamamlanmasının ardından ilk tren bugün yola çıkacak. İlk trenin Kars'ın Düşman işgalinden kurtuluşunun 97'inci yıldönümünde yola çıkması da ayrı bir gurur verici olay olarak tanımlanıyor.

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