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Demir Eritme Bölümünde Pota Patladı : 1 İşçi Öldü

HATAY'ın Payas İlçesi'nde bir demir-çelik fabrikasında çıkan yangında bir işçi öldü. Kaza demir eritme bölümündeki potanın patlaması sonucu yaşandı.

05 Haziran 2017 Pazartesi 00:55
Demir Eritme Bölümünde Pota Patladı : 1 İşçi Öldü

HATAY'ın Payas İlçesi'nde bir demir-çelik fabrikasında çıkan yangında bir işçi öldü.

Yangın, akşam saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir demir-çelik fabrikasının demir eritme bölümündeki potanın patlaması sonucu başladı. Yangının hızla yayılması üzerine fabrika işçileri, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürürken, Mustafa Damar isimli işçinin patlama sırasında öldüğü belirlendi.

Dumandan etkilenen çok sayıda işçi, olay yerine çağrılan ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavisi devam eden işçilerin durumlarının iyi olduğu belirtilirdi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 05.06.2017 01:00
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