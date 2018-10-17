DEAŞ'IN LOJİSTİK EMİRİ YAKALANDI 

  Haber: ÇAğatay KENARLI/İSTANBUL DEAŞ'ın Göç ve Lojistik Komitesi sorumlusu Abu Jafar Küçükçekmece'de yakalandı.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin...

DEAŞ'IN LOJİSTİK EMİRİ YAKALANDI 

 

Haber: ÇAğatay KENARLI/İSTANBUL
DEAŞ'ın Göç ve Lojistik Komitesi sorumlusu Abu Jafar Küçükçekmece'de yakalandı. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. “Emir" seviyesinde görevli olduğu belirtilen, DEAŞ Göç ve Lojistik Komitesi sorumlusu Abu Jafar (K) A.A.M. Küçükçekmece'de yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Görüntü Dökümü: (arşiv)
-DEAŞ operasyonu
 

YORUM EKLE
Gönder