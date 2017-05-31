DEAŞ Bombası El Bab'da Patladı : 3 Ölü 4 Yaralı

SURİYE'de, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen El Bab'da teröristlerce daha önce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesiyle Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarından 3'ü öldü, 4 ise yaralandı. Yaralı ÖSO askerleri, Kilis'te tedaviye alındı.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen ve Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçen El Bab'da, teröristlerce daha önce tuzaklanan bir patlayıcı infilak etti. Patlamada ÖSO mensubu 2 asker olay yerinde yaşamını yitirirken, 5'i ise yaralandı. Yaralı askerler, Kilis’in Elbeyli İlçesi'ndeki Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi.



Yaralılar, burada bekletilen sağlık görevlilerince ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Acil serviste müdahale edilen yaralılardan biri kurtarılamayarak yaşamını yitirdi, 4 Suriyelinin tedavisi ise sürüyor.