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Darbenin haberi Bylock'tan!

Erzurum'da görülen FETÖ/PDY davasında, darbenin yapılacağı örgüt üyelerine ByLock'tan gönderilen imalı mesajlarla örgüt üyelerine iletildiği ortaya çıktı.

14 Eylül 2017 Perşembe 10:29
Darbenin haberi Bylock'tan!

Erzurum'da görülen FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan örgüte ait dersanede öğretmenlik yapan Esra Akay'ın ısrarla "Kullanmadım" dediği 'ByLock'tan 229 mesaj gönderdiği ortaya çıkarken, programın içerik dökümlerinde darbe girişiminin imalı mesajlarla örgüt üyelerine bildirildiği tesbit edildi. Örgüt ablasından üyelere gönderilen mesajda ' Finalde Allah'ın size biçmiş olduğu role bakın. Finale yakışır duruş sergileyin. Bu süreç (yaz sonu itibariyle) bitti. Ötede size neler kazandırdığını bir bilseydiniz sevinçten çıldırırdınız. Hele bir de tutuklananların derecesini bilseydiniz kendinizi tutuklatmak için gider ihbar ederdiniz' yazdığı belirlendi.

Kullanmadım dedi ama...

Erzurum'da FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturmalar kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirlenen 28 yaşındaki Esra Akay, geçen 4 Temmuz'da tutuklandı. Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemi ile yargılanan Esra Akay, suçlamaları kabul etmedi. Israrla 'ByLock'u indirip- kullanmadığını ileri süren Esra Akay'ın yalanını Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince tespit edilen dökümler ortaya çıkardı.

Sanık Esra Akay'ın 'ea15' kullanıcı adı ile 17 Ağustos 2014 tarihinden itibaren kullanmaya başladığı ByLock ile 11 kez arama yaptığı, 9 da kendisinin arandığı belirtildi. Esra Akay'ın program üzerinden 192 mesaj ve 106 mail aldığı, 229 mesaj ve 3 mail gönderdiği tutanak altına alındı. 35 sayfalık ByLock içeriğinde sohbet toplantıları için alınan tedbirler ve toplanan himmetler yer aldı.

Yazışmalarda Erzurum'da kapatılan örgüte ait Şifa Hastanesi'ne sahip çıkılması için küçük bir başağrısı için bile olsa arkadaşların yoğun bir şekilde muayeneye gitmeleri talimatı verildi. Çarpıcı yazışmaların geçtiği dökümde darbenin yapılacağı da imalı mesajlarla örgüt üyelerine iletildi. 

Ayetlerle anlatmışlar!

'***' Başlığı ile 2 Ocak 2016'da saat 06.21.03'de Esra Akay'ın da aralarında bulunduğu üyelere Melek Ak isimli abladan gönderilen mailde şunlar yazıldı:

'Sakın bir bakışda batma. 1-Bu ayeti kerimeyi (Tevbe suresi 24) herkes odasının bir köşesine assa değer. Tercihimiz adına çok önemli. 2-'Vaizlik imtihanında Nur suresi 55'inci ayeti çıkmıştı. Hiçbir şeyde rastlantı yoktur. Elli senedir bu ayetin tahakkuk edeceği günü bekledim durdum'. 3- Bugün dünya 'Anglosakson-siyon-mason' şeytan üçgeninde inim inim inliyor. Bizdeki durum bunların 300 senelik ince işçiliğinin neticesi. İçimizdeki Pakraduniler, dönmeler, Persler hepsini aleyhinizde ittifak ettirdiler. Ama 100 yıllık bir filmin finalindeyiz. 4- Finalde Allah'ın size biçmiş olduğu role bakın. Finale yakışır duruş sergileyin. Bu süreç (yaz sonu itibariyle) bitti. Artık imtihan faslındayız ta ki bütün karakterler iyice gün yüzüne çıksın, hamlar haslardan tamamen ayrılsın. 6- Bu belanın tamamen def olması ise esbab olarak çekilen ızdırap ve külliyet kesbeden duanın karşı tarafın duasına galebe çalmasına bağlı. 7-Şu an dünyadaki yedi milyar insanın en bahtiyarları bu süreçte hizmette sabit duran, yer değiştirmeyenlerdir. 8- Ötede size neler kazandırdığını bir bilseydiniz sevinçten çıldırırdınız. 9- Hele bir de tutuklananların derecesini bilseydiniz kendinizi tutuklatmak için gider kendinizi ihbar ederdiniz. 10- Ama zalimin işini kolaylaştırmak Cenab-ı Hakk'a terbiyesizlik sayılır.'

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 'HE' olarak adlandırılmış

9 Ocak 2016'da yine Melek Ak'dan üyelere 13.03.24'de 'İhsan Atasoy ABD'de' başlığı ile gönderilen mailde elebaşı Fetullah Gülen'in 'HE' olarak adlandırıldığı görülüyor. Üyelere atılan mailde, '1 Ocak Cuma ve 3 Ocak Pazar bamteli olmadı. İhsan Atasoy burada HE ona sohbet ettirdi. Üstat  hazretlerinden ve hatıralarından bahsetti. HE dua saatinde duaya çıkıyor son 4 gündür Asbah-ı Bedr okunuyor. İhsan abi okuyucu abilerden zannederim. 'Diğer nur talebelerine HE'nin üstatdan sonra gelen zat olduğunu delilleriyle anlatıyorum biraz homurdanıyorlar ama birşey demiyorlar' dedi. ABD'de 250 kişilik bir kampımıza katıldı. Geçen hafta yapılan tesbihattan çok etkilendiğini belirtti. Üstat tesbihatı ara ara toplu ara ara munferit yaparmış. HE toplu yaptırıyor bu insanlar tesbihatta 'vebitalebetul risailin nur' diye dua ediyor ama 'hizmet hareketine nur talebeleri gözüyle bakmayanlar bu duadan istifade edemezler' dedi ve onlar adına hüzünlendiğini söyledi. 17 yıldır HE'yi görmediğini belirtti. Öğlen namazı sonrası karşılaşıp kucaklaştırlar. İhsan Atasoy Demirel'in ölmeden bir ay önce 'bu cevşeni okuyan adama söyleseniz bir cevşen okusa dediğini ve cevşeni okuyup bir ses kaydı yapıp kendilerine ilettiğini belirtti. Birkaç gün önce ABD'li bilim adamlarının Türkiye'de yetişen cevizde kanseri önleyen bir madde bulduklarını ama söylemediklerini belirtti. Ben de tamamını tüketin diye tavsiye ediyorum dedi. Ciddi rahatsızlıklar için acve hurması ve çörek otunu tavsiye etti' diye yazdığı görüldü.

Son Güncelleme: 14.09.2017 10:42
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