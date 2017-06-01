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Darbeci General : Şok Halindeydim, Bir Şeyleri Değiştiremezdim!

FETÖ davasında sorgulanan Tuğgeneral Yüksel Durak, darbecilere karşı durmamasını, " Şok halindeydim, bir şeyleri de değiştiremezdim" dedi.

01 Haziran 2017 Perşembe 12:36
Darbeci General : Şok Halindeydim, Bir Şeyleri Değiştiremezdim!

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da yaşanan eylemleri planladığı ve "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi oldukları iddiasıyla bir numaralı sanığı Fetullah Gülen olan, 6'sı general, 17'si subay olmak üzere 15'i tutuklu 9'u firari 24 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı. Duruşmada savunma yapan Tuğgeneral Yüksel Durak, darbecilere neden karşı koymadığı sorusuna, "Şok halindeydim. Gitsem de bir şeyleri değiştiremezdim diye düşünüyorum" cevabını verdi.  

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'de yapılan duruşmada 13 sanık hazır bulundu. Darbe girişiminde şehit olanların yakınları, gaziler ile bazı sivil toplum kuruluşuları da duruşmayı izledi. 

"ŞAŞKINLIK YAŞADIM"

Olay tarihinde Tuğgeneral rütbesiyle 1'nci Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı olarak görev yapan ve sözde atama listesinde ismi bulunan Tuğgeneral Yüksel Durak savunma yaptı. FETÖ'cü olmadığı, darbeye katılmadığını ileri süren Durak, kendisine sanıklardan Eyyüp Gürler'in sıkıyönetim ilan edildiğini söylediğini ancak bu duruma tepki gösterdiğini söyledi. Mahkeme Başkanı, "Kurmay başkanı olarak neden inisiyatif almadınız, karşı koymadınız?" diye sordu. Sanık Yüksel Durak da, "Çok ani böyle bir konuyla karşılaşınca şaşkınlık yaşadım" cevabını verdi. Darbe girişiminin yönetildiği 1. Ordu Komutanlığı içerisindeki harekat merkezine gitmediği ve kışla içinde kimseyle görüşmeden 2 saat boyunca yalnız dolaşarak hareketsiz kalmakla suçlanan Durak, "Neden gidip faaliyete engel olmadınız" sorusuna, "Gitsem de birşeyleri değiştiremezdim diye düşünüyorum" cevabını verdi.  

Başsavcıvekili Fatih Karakuş da, "Eyyüp Gürler'den darbeyi öğreniyorsunuz. Darbeye önlemek için neden kimseyi arama ihtiyacı duymuyorsunuz?" diye sordu. Durak da "Şok halindeydim. Durum nedir onu anlamaya çalıştım. Komutanımız alındı denmişti. Bu işin gerçek olduğunu düşündüm. Genelkurmay Başkanı'ndan da haber yoktu" diye konuştu.

"BABAMDAN KALAN PARA OLABİLİR"

Avukat Yasin Şamlı  da, "Eyyüp Gürler sizi birliğe çağırdı, durumu söyledi. Darbe olduğunuzu anladınız. Daha sonra kendisini vazgeçirmeye çalıştığınızı söylüyorusunuz, ne söylediniz?" diye sordu. 

Sanık Durak ise, "Bunun kanunsuz olduğunu söyledim. Birkaç kere gecenin devamında da arayarak kendisine yapılanların kanunsuz olduğunu söyledim" dedi. Bunun üzerine Avukat  Şamlı bu durumun Eyyüp Gürler'e sorulmasını istedi.  Kürsüye çağırılan Eyyüp Gürler ise "Ben Yüksel komutanımla görüştüğümde 'sıkıyönetim' olarak ifade ettim. Darbe demedim. Komutanın tepkisi sıkıyönetimeydi. Tam hatırlamıyorum. Doğru söylüyor olabilir" diye konuştu. Durak son olarak sorulması üzerine Amerika'ya hiç gitmediğini, annesinin 17/25 Aralık sürecinde Bank Asya'ya yatırdığı 3 bin 900 TL'nin ise vefat eden babasından kalan para olabileceğini söyledi. 



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