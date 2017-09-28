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Darbeci Albay Gazneli: 'Ben verilen emirleri uyguladım'

15 Temmuz darbe girimişine yönelik, İstanbul'daki eylemleri planladıkları iddia edilen 24 sanığın 12. duruşması, bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görüldü. Duruşmada tutuklu sanık eski Kurmay Albay Nebi Gazneli savunmasını yaparken, kendisinin sadece verilen emirleri uyguladığını vurgulayıp kendisine yöneltilen örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmediğini belirtti.

28 Eylül 2017 Perşembe 15:37
Darbeci Albay Gazneli: 'Ben verilen emirleri uyguladım'

15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'daki eylemleri planladıkları iddia edilen 24 sanığın yargılandığı dava bugün 12. duruşmasını yaptı. Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünün karşısında bulunan binada İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmada 9'u firari 15'i tutuklu sanık ile taraf avukatları hazır bulundu.

''Vurun, öldürün' demedim'

Duruşmada tutuklu sanık eski Kurmay Albay Nebi Gazneli savunmasına 'Vatan her şeyimdir.' diye başlayarak, darbenin başarısız olmasına katkısının bulunduğunu iddia etti. Gazneli, 'Vurun, öldürün.' talimatı vermediğini, aksi halde sonuçların daha vahim olacağını savundu. Ayrıca, Gazneli'nin telefonundan 15 Temmuz'da  “Yurt'ta Sulh Biziz" isimli Whatsapp haberleşme programından saat 23:50'de 'Taksim'e takviye istiyoruz. Kalabalık toplanıyor" şeklinde atılan mesajı da kendisinin yazmadığını savundu. 

Vatanına ve milletine hizmet eden bir Türk subayı olduğunu belirten sanık Gazneli, darbe teşebbüsünün olduğu 15 Temmuz günü, bir günlük alay komutanı olduğunu söyledi. Darbeyi planlamada ve icrasında görev almadığını belirten Gazneli, tüm suçlamaları reddetti. 

'15-16-17 Temmuz 2016 tarihlerinde İstanbul'da terör eylemi olacak'

Ayrıca sanık Gazneli, Kara Kuvvetleri Komutanlığı kapsamında hazırlanan projeler nedeniyle davanın sanıklarından Muzaffer Düzenli'yi de tanıdığını anlattı. 14 Temmuz akşamı saat 23.30'da Düzenli'yi görmeye sivil olarak gittiğini, sohbet havasında bir görüşme gerçekleştirdiklerini, konuşulan konular arasında teröründe olduğunu ancak önceden planlanan bir görüşme olmadığını ve saat 01.00'de yanından ayrıldığını söyledi. 15-16-17 Temmuz 2016 tarihlerinde İstanbul'da terör eylemi olacağını ve askerlere çarşı izni kullandırmaması gerektiğini, komutanın kendisi arayarak haber verdiğini söyleyen sanık, 3. Kolordu Komutanlığı'ndan yayınlanan söz konusu 'Terör' konulu yazıyı duruşma salonunda okudu. Kendisinin bir günlük alay komutanı olarak, olabilecek terör olaylarına kayıtsız kalamayacağını ve bu nedenle birliğini denetlediğini, yaptığının kalkışmanın bir parçası olmadığını vurgulayarak, verilen emirleri uyguladığını söyledi. 

'Mutlak itaat konusunda eğitim aldık'

Sanık Gazneli, 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gün Ahmet Zeki Gerehan'ın kendisini arayarak, öğrenci subayların atış yapacakları bu nedenle atış alanlarını kullanmak istediğini söyledi. Atış alanını MİT ve emniyette dahil diğer birimlerin de kullandığını belirterek, kışlanın atış alanını bu sebeple istediğini söyledi. Aynı akşam saat 20.00'de gelen öğrencilerle sohbet ederken, Genelkurmay Harekat Merkezi'nden arandığını ve malum yerlerin emniyet altına alınması gerektiğini, bölgedeki emniyet güçleriyle işbirliğine gidilmesini ve emrin yazılı olarak da geçileceği yönünde telefon aldığını belirtti. Gazneli, mutlak itaat konusunda eğitim aldıkları için durumun ona olağan geldiğini vurguladı. Müslüm Kaya'ya durumu anlattığını ve ikisi birlikte birliğin tam techizatlı toplanmasını sağladığını anlattı.

'Kışlaya dönün' mesajı ulaşmamış

Mahkemenin öğrencilerini usulsüz olarak görevlendirdiği suçlamalarına kanun gereği verilen emrin kanunsuz olmadığını değerlendirerek, sıkıyönetim emrini gece 02.00'de aldığını Genelkurmay'ın 'Kışlaya dönün' mesajının kendisine ulaşmadığını belirterek hemen sonrasında Müslüm Kaya ile birlikleri kışlaya çektiklerini söyledi.

Whatsapp programında açılan 'Yurt'ta Sulh Biziz' isimli gruba dahil olduğunu emniyette öğrendiğini savunan Gazneli, söz konusu grupla ilişiği bulunmadığını iddia ederek mesajları okumuş olsaydı silebileceğini söyledi. 

FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmadığını iddia ederek, 'Örgütün yurdunda kalmadım, okullarında eğitim görmedim. Bağış yapmadım. Banklarında hesap açmadım. Kredi çekmedim. Sponsor olduğu faaliyetlere katılmadım' dedi. 

Son Güncelleme: 28.09.2017 15:40
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