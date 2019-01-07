Darbe girişiminde MİT'i tarayan eski yarbayın Akıncı Üssü'ndeki görüntüleri

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi faaliyetlerine katıldığı ve helikopterle MİT'i taradığı suçlamasıyla yargılanan eski pilot yarbay Murat Karakaş'ın, darbe girişiminin merkez üssü Akıncı'daki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Karakaş'ın, üzerinde bulunan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in 'Sabah Akşam Zikirleri' adlı kitabını koridordaki dergiliğin rafına koyduğu görüldü.



Darbe girişimi gecesi Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında TBMM, MİT ve bazı kamu kuruluşlarını bombalayan pilotların da yer aldığı 152 kişinin yargılandığı davanın sanıkları arasında eski pilot yarbay Murat Karakaş da bulunuyor. Akıncı Üssü'nde 16 Temmuz 2016 akşamı sivil kıyafetlerle yakalanıp, gözaltına alınan Karakaş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Tutuklu sanık Murat Karakaş, Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında savunmasını yaptı. Karakaş, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda günlük mesaisine başladığını, akşam saatlerinde dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak'ın Genel Sekreteri Kurmay Albay Uğur Karaca'nın emriyle Kara Havacılık Komutanlığı'na gittiğini söyledi. Sanık Karakaş, burada üsse terör saldırısı yapılacağının söylendiğini ve kargaşada helikoptere binerek, daha sonra Akıncı Üssü'ne gittiğini ileri sürdü.



SES KAYITLARINI İNKAR ETTİ



Darbe girişiminden haberi olmadığını, MİT'i tarayan helikopteri kullanmadığını iddia eden Karakaş'ın konuşma kayıtları da mahkeme dosyasına girdi. Bilirkişi raporunda konuşmalarla ilgili yapılan değerlendirmede 2'nci seste telsiz konuşmasını yapan kişinin Murat Karakaş olduğunu belirtildi. Karakaş ise bu konuşmaların kendisine ait olmadığını öne sürüp, seslerin bağımsız bilirkişi tarafından incelenmesini talep etti.



Dava dosyasına giren konuşmalar, şöyle:



1. Ses---Güvercin Güvercinlik (...)



2. Ses---Güvercinlik söyle Güvercinlik söyle



3. Ses---Devam edin



2. Ses---Taarruz helikopteri sana yaklaşıyor, ikmal yaklaş, mühimmat ikmali de olacak



2. Ses---Taarruz helikopteri sana yaklaşıyoruz sana mutabık mı?



2. Ses---Güvercinlik Güvercinlik kobra



3. Ses---Devam edin



2. Ses---Sana yaklaşıyoruz sana doğru mudur?



3. Ses---Mutabıkız taarruz helikopterlerin ikmali burada olacak



2. Ses---Tamam geliyoruz hem de mühimmat da hazır olsun mühimmat



3. Ses---Mutabıkız iletiyorum şu an



2. Ses---Doğrudur doğrudur sana geliyoruz duyuyor musun beni?



3. Ses---Mutabıkız bana geliyorsunuz ikmaller için de ikaz ediliyor şu an



2. Ses---Teşekkür ederim eline sağlık



4. Ses---Aslan 0-1 Nerona söyleyin eee Beştepe'nin yanındaki jandarmaya doğru gitsin Beştepe’nin yanındaki Beytepe değil



5. Ses---Beştepe anlaşıldı



3. Ses---Mesajı aldım



O GÖRÜNTÜLER İÇİN 'OYNANMIŞ' SAVUNMASI

Sorgusunun ardından Mahkeme Başkanı Oğuz Dik'in sorularını yanıtlayan tutuklu sanık Murat Karakaş, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in 'Sabah Akşam Zikirleri' adlı kitabını koridordaki dergiliğin rafına koyarken kameralara yansıyan görüntüleriyle ilgili ise "O kitap Kur'an-ı Kerim'di, benim oraya koyduğum. Cep Kur'an-ı Kerimi'ydi. O kitap değildi, değiştirilmiş başkanım. Onlardan da şikayetçiyim" diye konuştu.



Kitapta parmak izinin çıktığı iddialarını da kabul etmeyen Karacan, görüntülerle ilgili "Manipüle edilmiş, oynanmış" dedi.



Görüntü Dökümü

-Murat Karakaş'ın dergiliğe kitap koyarken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri

Özkan ARSLAN/ANKARA,()