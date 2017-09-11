Darbe girişimi davasına Malatya'da devam edildi

Davayı, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı’nın yanı sıra STK İl temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Saat 12:30 civarında verilen öğle arasında duruşmanın görüldüğü Yakınca spor salonunun önünde AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ile İl Başkanı Hakan Kahtalı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



'Nasıl örtbas edebiliriz, gayreti içindeler'



İl Başkanı Kahtalı, bugüne kadar bütün duruşmalara katıldığını, ve il teşkilatı olarak takip ettiklerini söyledi. Kahtalı şöyle konuştu:



"Tabii bugün burada gördüklerimiz bi öncekinden farkı yok. Sadece yapmış oldukları bu hain darbe girişimini ‘nasıl örtbas edebiliriz? Nasıl sulandıra biliriz?’ onun gayreti içerisindeler. Ama bugün bizde burada 10’dan fazla avukatımız ile beraber, duruşmayı izledik. Tabi bu vatan hainleri ve buna benzer bütün teröristlerin tamamı bu ülkeden yok olana kadar, hiçbir tanesi kalmayana kadar mücadelemiz devam edecek. Vatanımız, bu topraklar için canlarını vermiş şehit olan ve bundan önce FETÖ’den 250 tane arkadaşımız bu hain darbe yüzünden şehit oldular.”

'Gerçekten traji komik bir yargılama süreci var.'

Daha sonra açıklama yapan AK Parti Milletvekili Mustafa Şahin’de 15 Temmuz darbe girişiminin önemli güç merkezinden birinin Malatya olduğunu vurgulayan Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bizim kendi ilimizde bilindiği gibi 15 Temmuz’da başta İstanbul, Ankara olmak üzere 3’üncü üs olarak seçilmiş olan 2’nci ordunun burada olması nedeniyle, bu alçak lanetli terör örgünün burayla üs olarak seçilmesiyle beraber ciddi bir badireden geçen Malatya’dayız. Şu anda yargılama süreci devam ediyor. Şahsen vatana ihanet eden vatan haini alçakların hiçbir zaman için yargılanma haklarının dahil olmadığını böyle bir şerefsizliği yapan vatana ihanet eden ihaneti vataniye suçuyla suçlanan geçmişten bugüne kadar ecdadımız ne yapmış? Anında infaz etmişlerdir. Ama maalesef bugün gerçekten demokratik ülke halinde bunları savunmanında bir hak olduğu gereğiyle şu anda bir savunma sürecini hep beraber izlemekteyiz. Gerçekten traji komik bir yargılama süreci var. Orada oluşturan mahkeme heyetinin karşısında isten sine vizyon görüntüsüyle başka ilde olan yetkililer o günkü alçak yetkililer veya şuanda burada sanık durumda olan alçakların yaptıkları savunmaya baktığımızda hala bir oyalama sürecidir. Taktiksel organizasyonun içerisinde olduğunu görüyoruz. Sanırım hala bunlar şu beklenti içerisindeler, ‘biraz zamandan kazanalım akıbetleri ne olursa olsun’ şuandaki en ağır suç en azından bir veya bir kaç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılacaklarına bilmelerine karşılık olayı sürüncemede bırakarak olaki bir gün 15 Temmuz’un bir rövanşını alarak, bu ülkede iktidarı ele geçireceklerini ümit ediyorlar. Şu bilsinler ki kesinlikle bu ülkede milletiyle, devletiyle bütün renkleriyle nasılkş 15 Temmuz döneminde dşk durduysak bundan sonra yapılacak olan hiçbir şeye zühdedir olmadık olmayacaklar bunlara da gereken dersi inşallah vereceğiz. Diğer taraftan görmüş olduğumuz şey bunu bakanlarımıza da ilettik Cumhurbaşkanı’mızada geçmişte iletmiştik. Özellikle tek tip elbise giyme noktasında bunlara insanca bir muamelenin yapılmasını hak etmediklerini biliyorum.”





Daha sonra sanıkların öğle arasına çıktığı sırada AK Partili heyetle birlikte gelen bazı kişiler, "Başınızı öne eğin, vatan hainleri, sizin yeriniz bura değil mezardır” diye bağırarak tepki gösterdi.