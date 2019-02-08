Dansçı olarak getirilip, konsomatrislik yaptırılan yabancı uyruklu 66 kadın kurtarıldı

Ankara Polisi, 'dansçı' olarak çalıştırılmak vaadiyle Türkiye'ye getirilen ancak gece kulubünde konsomatrisliğe zorlanan çoğunluğu Ukrayna ve Rusya uyruklu 66 kadını kurtardı. İşletme sahibi 3 kişi de gözaltına alındı. Kadınlar ülkelerine gönderilmek üzere göç idaresine teslim edilecek.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonunda Çankaya'daki bir gece kulübünde çok sayıda yabancı uyruklu konsomatris çalıştırıldığını belirledi. Polis ekipleri, gece kulübüne operasyon düzenledi. Operasyonda, çoğunluğu Rusya ve Ukrayna uyruklu 66 kadın ile 3 işletmeci gözaltına alındı.



İŞ VAADİYLE TÜRKİYE'YE GETİRDİLER

Türkiye'ye 'halka ilişkiler uzmanı' ya da 'dansçı' olarak çalıştırılmak vaadiyle getirildikleri belirlenen kadınlar, emniyetteki işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere Ankara Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Gözaltındaki 3 işletmeci ise sorgularından sonra adliyeye sevk edilecek.

Görüntü Dökümü:

-Polis baskınından görüntüler

-Şüphelilerin gece kulübünden çıkarılması

-Şüphelilerin emniyete getirilmesi

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN/ANKARA, ()