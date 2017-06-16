Damat Ömer Faruk Kavurmacı Hakkında Tutuklama Kararı

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ardından uyku apnesi hastalığı nedeni ile adli kontrol şartı ile serbest bıtrakılan Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tutuklama kararı çıktı.



Mahkeme Tuskon İddianamesini kabul edip İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tutuklama kararı verdi.



HÜSEYİN ÇAPKIN'A DA TUTUKLAMA KARARI!



FETÖ'nün Mülkiye yapılanmasına yönelik eski Vali Mutlu ve Emniyet Müdürü Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile hazırlanan iddianame kabul edildi. Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.