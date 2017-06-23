Dağlıca Askerinin Yemekleri Nasıl Hazırlanıyor?

Komutanından erine tüm askerlere taburun mutfak bölümünde hijyenik ortamda hazırlanan yemekler veriliyor. Manisa'daki 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda peş peşe zehirlenme olaylarının gıdadan kaynaklandığı ortaya çıkınca, gözler askeri birliklerde verilen yemeklere çevrildi. Özellikle terör mücadelesini sürdüren Mehmetçiğin beslenmesi merak konusu oldu.



DHA muhabirleri Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ne 50 kilometre uzaklıkta bulunan sarp dağların, kayalıkların ve mağaraların bulunduğu Dağlıca'daydı. Gece gündüz dağlarda PKK'lı teröristlerle mücadele eden Mehmetçiğin 3 öğün yemeği, her türlü araç ve gerecin bulunduğu 6'ncı Sınır Hudut Tabur Komutanlığı'nda kurulan mutfakta rütbeli askerin gözetiminde 20 asker tarafından hazırlanıyor. Her gün 4 çeşit yemeğin yapıldığı mutfağın hijyenik olmasına ise büyük önem veriliyor. Yemekleri hazırlayan askerler eldiven ve bonelerini taktıktan sonra taburun mutfak bölümüne alınıyor.



Özellikle kış aylarında helikopterle getirilen gıda malzemeleri mutfak bölümüne konuluyor. Gıdaların, bozulmaması için de büyük derin dondurucular kullanılıyor. Derin dondurucadan çıkarılan ve gerekli temizlikleri yapılan gıdalar daha sonra yemeğin türüne göre kazan ve fırınlarda pişiriliyor. Mutfaktaki bu çalışmaların tamamı ise sivil hayatlarında aşçı olarak çalışmış deneyimli sözleşmeli erler tarafından yapıyor. Aşçı olarak görev yapan Mehmetçik, hazırladıkları yemeklerin beğeniyle tüketildiğini belirterek, "Burada 3 öğün 4 çeşit yemek yapıyoruz. Bugünkü menüde yayla çorba, pilav, fırında tavuk ve kemalpaşa tatlısı var" dedi.

RÜTBELİ ASKER VE ER AYNI YEMEĞİ YİYOR

Fırını, araç ve gereci ile her türlü imkana sahip olan mutfakta hazırlanan yemekler, zamanı geldiğinde taburun üst katındaki yemekhane bölümüne götürülüyor. Yemek saatinde buraya gelen rütbeli asker ve erler aynı sıraya girerek yemeklerini alıyor. Yemek sırasında erler, aynı zamanda masalarına oturdukları komutanlarıyla da sohbet etme imkanı buluyor. Tabur görevlisi bir er "Taburumuzda yemekler silah arkadaşlarımız tarafından yapılıyor. Burada çıkan yemekler çok memnunuz" dedi. Erlerle birlikte aynı masada bulunan bir teğmen ise " Yemeklerden gayet memnunuz. Yemekler kalori ölçümü yapılarak hazırlanıyor. " diye konuştu.