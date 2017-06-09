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Dağdaki Üs Bölgesine Roketli Saldırı : 2 Şehit 3 Yaralı

PKK'lı teröristler Uludere'de üs bölgesine roketatarlı saldırı düzenledi; saldırıda 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Özel Harekat, operasyon başlattı.

09 Haziran 2017 Cuma 19:59
Dağdaki Üs Bölgesine Roketli Saldırı : 2 Şehit 3 Yaralı

ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi'nde bugün akşam saatlerinde PKK'lı teröristlerin askeri üs bölgesine roketatarlı saldırısında 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Şırnak- Uludere karayolu üzerinde konuşlu Milli Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nın, dağlık alandaki üs bölgesine, saat 17.00 sıralarında Bestler Dereler bölgesindeki PKK'lı teröristler tarafından roketatar ve otomatik silahlarla ateş açıldı. Çıkan çatışmada, teröristlerin açtığı ilk ateşle 2 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Üs bölgesine takviye birlikler sevk edilirken, yaralı askerler helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı.

Güvenlik güçleri saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı, Jandarma Özel Harekat timleri sevk edildi. Teröristlerin kaçış yolları, ATAK helikopterleri ile ateş altına alındı, Namaz Dağı'nda konuşlu birliklerden de Bestler- Dereler bölgesine top atışları başladı.

Bölgede operasyon sürüyor.



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