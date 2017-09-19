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DAEŞ'e kazandırdığı terörist başına 7 bin lira alıyor !

Adana'da terör örgütü Pkk ve DAEŞ'e yönelik operasyonlar sonucunda yakalanan 6 kişi adliyeye sevk edildi.Yakalananların arasında örgüte terörist kazandırıp 7 bin dolar aldığı öne sürülen Mahmut Ö 'de vardı.

19 Eylül 2017 Salı 14:25
DAEŞ'e kazandırdığı terörist başına 7 bin lira alıyor !

DEAŞ'a eleman kazandırdığı iddia edilen kişiler olduğunu belirleyen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta Adana merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yamaçlı Mahallesi'nde bazı adreslere operasyon düzenledi. Asayiş ve Özel Harekat ekiplerinin katıldığı operasyona, polis helikopteri de havadan destek verdi. Özel harekat timlerinin demir kapıları koç başıyla kırarak girdiği evlerde arama yapan ekipler, örgüte eleman kazandırdığı öne sürülen 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Sorgularının tamamlanmasının ardından Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen, aralarında  'Yamaçlı Emiri' olarak kendini tanıttığı öne sürülen Mahmut Ö.'nün de aralarında bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi.

ELEMAN BAŞI 7 BİN Dolar

Şüphelilerden Mahmut Ö.'nün daha önce de DEAŞ'a eleman temin ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı, bir süre tutuklu kalıp serbest bırakıldığı belirtildi. Terör örgütüne kazandırdığı her kişi için DEAŞ'tan daha önce 7 bin dolar aldığı öne sürülen Mahmut Ö.'nün, son dönemde de kişi başına 2 bin dolar aldığı da iddia edildi.Zanlılardan Mahmut Ö. Arapça konuşarak fotoğrafını çeken gazetecilere tepki gösterdi.


 

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