D-100'DE TEHLİKELİ YOLCULUK... BOZULAN MOTOSİKLETE "BACAK" DESTEĞİ

Haber - Kamera: Onur MERİÇ, İSTANBUL()

D-100'de bir motosiklet sürücüsü, bozulan motosikletiyle bacağıyla iterek destek verdi.

D-100 Karayolu Ortaköy viyadüğü üzerinde ilerleyen iki motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Trafiğin en yoğun olduğu saatlerde bir motosiklet sürücüsü arkadaşının bozulan motosikletine ilginç bir şekilde destek verdi. Arkadaki motosiklet sürücüsü önündeki bozuk motosikleti ayağıyla iterek ilerlemesini sağladı. İki motosikletlinin yolculuğu bu şekilde Beşiktaş istikametine devam etti.

Görüntü Dökümü

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-Motosikletlinin ayağıyla diğer bir motosikletliyi itmesi

