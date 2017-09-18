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Cumhuriyet Kadınları Derneği yeni müfredatı protesto etti: “Atatürk’ün izindeyiz”

Okulların açılması ile birlikte, en çok tartışılan konu olan müfredat gündeme gelmeye devam ediyor. Cumhuriyet Kadınları Derneği, müfredat değişikliğini protesto etmek için Ulus’ta bulunan Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önüne siyah çelenk bıraktı.

18 Eylül 2017 Pazartesi 14:24
Cumhuriyet Kadınları Derneği yeni müfredatı protesto etti: “Atatürk’ün izindeyiz”

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapan derneğin  Beşiktaş Şube Başkanı Sevinç Dalyan, “Bildiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığı bugün başlayan yeni öğretim yılında Atatürksüz bir müfredatı tüm uyarı ve itirazlara karşın zorla çocuklarımıza dayatmaktadır" dedi.

 “Atatürk’ün izindeyiz, gerici müfredata hayır”

 “Atatürk’ün izindeyiz, gerici müfredata hayır” yazılı pankart açan grup,  “Laiklik yoksa özgürlük de yoktur”, “ Atam ilkelerin ile geleceğe koşacağız”, “Atatürk bizim başöğretmenimiz” yazılı dövizler taşıdı.

Cumhuriyet kadınları Derneği Beşiktaş Şube Başkanı Dalyan, burada yaptığı basın açıklamasında şöyle konuştu:

"Bu müfredat Cumhuriyet devrimlerinin, ülkemizin kurtarıcısı ve kurucusu, ebedi liderimiz Atatürk’ün unutturulmasını hedefleyen, devrim ve tarihimize saldırma, cumhuriyete düşman milli devlet yerine ümmetçiliği hedefleyen, kadın haklarını yok sayan, inanç ve ibadet özgürlüğünü yok eden milli devlet ve laiklik karşıtı, bilimi dışlayan, sadece Vahabi din anlayışını önceleyen çağdışı bir programdır. Bu ders programları Cumhuriyet eğitimini ve Cumhuriyet kurumlarını ortadan kaldırmayı hedefleyerek, milletimizi bir arada tutan değerleri yok edecek ve vatanımızın bölünmesine yol açacaktır.”

'Türkiye son sürat Ortaçağ karanlığına sürükleniyor'

Müfredata şiddetle karşı çıktıklarını belirten Dalyan, “Tüm insanlık çağdaş uygarlığa ve bilimde en üst seviyeye ulaşmak için yarışırken Türkiye son sürat Ortaçağ karanlığına sürükleniyor. Neredeyse yüzyıl önce yürürlükten kaldırılan Mecelle’yi çocuklarımıza öğreterek mi uzay çağını yakalayacağız. Bu müfredatla ülkemizin ve çocuklarımızın katledilmesine, geleceklerinin karartılmasına rıza göstermeyeceğiz. Çağdaş, bilimsel, milli ve laik bir eğitim istiyoruz. Atatürksüz, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetsiz müfredat değişikliğinin iptali ve yürütmesinin durdurulması için Danıştay’a dava açacağız” dedi.

Basın açıklamasının ardından Andımız'ı okuyan grup Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önüne siyah çelenk bıraktı. Daha sonra grup olaysız dağıldı.

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