Cumhuriyet Gazete'si Davası: 'Tutukluluk hali devam edecek'

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının yargılandığı davaya devam edildi. Sabah saatlerinde başlayandavada savcı, sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.
Son Güncelleme: 11.09.2017 17:27
Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının yargılandığı davaya devam edildi. Savcı, sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.
Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının yargılandığı davaya devam edildi. Sabah saatlerinde başlayandavada savcı, sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.