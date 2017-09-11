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Cumhuriyet Gazete'si Davası: 'Tutukluluk hali devam edecek'

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının yargılandığı davaya devam edildi. Savcı, sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.

11 Eylül 2017 Pazartesi 17:11
Cumhuriyet Gazete'si Davası: 'Tutukluluk hali devam edecek'

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının yargılandığı davaya devam edildi. Sabah saatlerinde başlayandavada savcı, sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.

Son Güncelleme: 11.09.2017 17:27
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