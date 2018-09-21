Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: (Münbiç) Yakın zamanda ortak devriye faaliyetleri başlayacak (2)

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD ile olan Münbiç mutabakatına ilişkin, "Münbiç yol haritasının planlandığı şekilde, herhangi bir gecikme olmadan uygulanmasını beklediğimizi ifade ediyoruz. Çok yakın zamanda müşterek eğim ve ortak devriye faaliyetleri başlayacak. Faaliyetlere mani bir durum söz konusu değil" dedi.

ERDOĞAN'NIN ABD ZİYARETİNDE TRUMP İLE GÖRÜŞÜP GÖRÜŞMEYECEĞİ ...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın ABD ziyaretinde Trump ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine Kalın, "Çeşitli devlet başkanları ile görüşecek. Kesinleşenler var kesinleşmeyenler var" dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI, YEREL SEÇİMLERDE DE ÖNEM ARZ EDİYOR"

Cumhur ittifakı'na ilişkin bir soru üzerine Kalın, "Cumhur ittifakı, yerel seçimlerde de önem arz ediyor. O konuyu parti tarafına bırakmak isterim. Nasıl detaylar ortaya çıkacak konuşulacak. Bahçeli'nin açıklaması memnuniyet verici" diye konuştu.

(KATAR EMİRİ'NİN UÇAK HİBE ETMESİ) "BAHÇELİ'NİN GÖRÜŞÜNÜ SAYGI İLE KARŞILIYORUZ"

Katar Emiri'nin uçak hibe etmesine ilişkin bir soru üzerine Kalın, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütçesinden çıkan bir lira bile söz konusu değil. Alınan uçak kimsenin şahsı malı değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin uçak filosu envanterine konulmuş bir uçak. Türkiye ile Katar'ın arasındaki iyi ilişkiler olarak değerlendirilmesi gereken bir konu. Bunun üzerinden yeni siyasi polemikler üretmeye gerek yok. Sayın Bahçeli'nin görüşünü saygı ile karşılıyoruz" dedi.



Görüntü dökümü

- Kalın’nın açıklaması

-Detaylar

ANKARA ()

