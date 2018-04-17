Cumhurbaşkanı ve Başbakan, TBMM Başkanı İle Görüşüyor!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı Ankara'da hareketliliğe neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve parti kurmaylarıyla görüştü.

Erdoğan, erken seçim ile ilgili sorular üzerine "Şu anda benim herhangi söyleyecek bir şeyim yok. Grup toplantısında söyledim." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Devlet Bahçeli ile yarın 13.30'da bir araya geleceğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki Grup Toplantısı'nda erken seçim çağrısında bulundu..

MECLİS'TE KRİTİK GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile görüşüyor.

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