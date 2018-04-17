Cumhurbaşkanı ve Başbakan Grup Toplantısının Ardından Kurmayları İle Bir Araya Geldi...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çıkışının ardından Ankara'da hareketli saatler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, parti kurmaylarıyla bir araya geldi.

GRUP TOPLANTISINDA AÇIKLAMA 2019 VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında şunları söyledi: FETÖ içerden PKK dışardan müdahale ederek emniyet teşkilatımız ile çok uğraştı ama teşkilatımızı kurtardık.

Kendilerini gizleyen FETÖ’cülerin buldukları her fırsatta işleri tersine çevirme gayreti içinde olduklarının farkındayız. İftiralarla saptırmalarla sahte belgelerle masum insanların hayatını karartmak çiin fırsat kolluyorlar. Belki anlık neticeler alıyor gibi görünebilirler. Ama gerçekler ortaya çıkıyor ve bu kumpasçılar

“FETÖ’CÜLERİN OYUNLARINA GÖZ YUMANLARI BİR KEZ DAHA İKAZ EDİYORUM”

Adil Öksüz haininin nasıl serbest bırakıldığını, bu işte kimlerin parmağı olduğunu unutmuş değiliz. Buradan FETÖ’cülerin oyunlarına göz yumanları bir kez daha ikaz ediyorum. Teröristle birlikte hareket edenlerin bizim nazarımızda onlardan bir farkı yoktur. Yüreğinde zerre kadar allah korkusu, adalet duygusu, ülke ve millet sevgisi olan hiç kimsenin böyle bir yola tevessül etmeyeceğine inanıyorum. Buna rağmen yanlışa düşenler olursa, hiç kusura bakmasınlar. vakti saati geldiğinde mahkemelerin önünde hesap verirken bulurlar, bulacaklar.

“ER VEYA GEÇ ONU DA ALACAĞIZ”



Afrin’de etkisiz hale getiren teröristlerin sayısı 4 bin 205’e ulaşmıştır, Kuzey Irak'ta 341, yurt içinde ise 214 terörist etkisiz hale getirilmiştir. FETÖ’nün durumu zaten perişan. Cezaevinde olanlar adalete hesap veriyor. Hiçbirinin de akıbeti bugüne kadar yurt dışında yakalayıp ülkemize getirdiğimiz 80’in üzerindeki FETÖ’cünün durumundan farklı olmayacaktır. İşte en son Kosova’da 6, Gabon’da 3 tane olmak üzere toplamda 80’i yakaladık. Terörist başının durumu da farklı olmayacaktır, bunu da söyleyeyim. Er veya geç onu da alacağız. Bu ülkeye ve bu millete ihanet eden herkes eninde sonunda hak ettiği cezaya maruz kalacaktır.

Suriye’yi yıkmak için atılan bombaların parasıyla bu ülkenin yeni baştan inşası mümkündür. Afrika’dan elde edilen kazancın yarısı bu kıtaya harcansa aç açıkta kimse kalmaz. Biz kendi bildiğimiz yolda yürümeyi sürdüreceğiz. Birileri petrol için maden için sırf çıkarları için her şey gibi yardım kavramının da içini boşaltabilir, biz bunu asla yapmayacağız. TİKA, AFAD, Kızılay bu kurumlarımız ve artık bir kısmı küresel düzeyde operasyon yürütme kabiliyetine sahip bulunan STK’larımızla mazlumların elinden tutmaya devam edeceğiz.

"FRANSA ROMANLARI DERDEST ETTİ"



Çocukluğum, gençliğim hep bu kardeşlerimle birlikte geçmiştir. Biz insanları hiçbir zaman kökenlerine, renklerine, kültürlerine göre tasnif edenlerden olmadık. Zira biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Ama bakıyorsunuz Fransa, Fransa’daki romanları derdest etti. Hani nerede AB üyesisin? AB bunun hesabını sordu mu? Hayır. Niye? Bunların nazarında insanların ayrıma tabii tutulması onlar için haktır. Ama biz böyle bakmadık. Buradan tüm roman kardeşlerime en kalbi selamlarımı söylüyorum.

CHP’den birisi çıkıyor, ‘Aman Türkiye’ye gelmeyin’ onlar gelme dedikçe, Türkiye’de buluşmanın adımlarını atıyorlar. Türkiye’ye güvenerek yatırım yapan hiç kimsenin pişman olmadıklarını hatırlatarak tüm girişimcileri ülkemize davet ettik.

Dün öğleden sonra NATO genel sekreteriyle bölgemizdeki son gelişmeleri ve ittifakın durumunu ele alma imkanı bulduk.

“İNŞALLAH 2019 KASIM SEÇİMLERİNDE TAMAMEN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK”

Biliyorsunuz dün 16 nisan halk oylamasının birinci yıl dönümüydü. Buradan bir kez daha 16 Nisan halk oylamasına katılarak, bilhassa da ‘evet’ diyerek ülkemizin ve milletimizin tarihi yol ayrımında iradesini ortaya koyan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı ifade ediyorum.

Halk oylamasıyla önemli bir anayasa değişikliği kabul edildi. Cumhuriyet döneminde yaşadığımız siyasi ve ekonomik krizlerin en önemli sebeplerinden biri olan yönetim sistemimizdeki tıkanıkların aşılmasına vesile olacağına inandığım anayasa değişikliğimiz inşallah 2019 Kasım seçimlerinde tamamen yürürlüğe girecek.

Milletimizin darbe gecesi sokaklarda, meydanlarda, gönüllerde yaptığı ittifakı MHP ve bize destek veren diğer partilerle siyaset sahasında hayata geçirerek bu önemli adımı attık. Tabi ki AK Parti olarak, MHP ile birlikte 7 Ağustos sürecine bizler sadık kaldık. Ama sözde ana muhalefet oraya daveti kabul etmeyip, son anda geldi. Ve oradaki konuşmayı da fırsat bilip o konuşmadan sonra da hemen aleyhte konuşmaya başladı. Çünkü akşam başka, sabah başka.

Fakat bu süreç MHP ile AK Parti’yi işte gördüğünüz gibi cumhurun ittifakına taşıdı. Şimdi cumhurun ittifakıyla inşallah Türkiye’de yeni bir dönem başlayacak. Milletimizin gönlünde yaptığı bu ittifakı 2019 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimine de inşallah taşıyoruz. Bu konuyla ilgili gereken hukuki düzenlemeler yapıldı ve Meclis’imiz tarafından kabul edilerek yürürlüğe girdi.



Bir kez adına ülkemize milletimize siyaset dünyamıza hayırlı olsun.

“MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ’NİN KURULMASINA KARAR VERDİK”

Rahmetli Özal’ın adını memleketinde yaşatmak için Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin kurulmasına karar verdik. Mevcut ismini anmayacağım, oradaki mevcut üniversitenin bir defa öğrenci sayısı fazla. Onu ikiye böleceğiz ve böylece kuracağımız üniversiteyle Malatya iki ayrı üniversiteye sahip olacak. Kurduğumuz andan itibaren de yaklaşık 30 bin civarında öğrenci olacak. Mekan, yer her şey hazır, adımı atacağız. YÖK gerekli çalışmayı tamamladı. Biliyorsunuz FETÖ, Özal’ın ismini istismar ederek Ankara’da bir üniversite açmıştı. FETÖ’nün bu istismarını tarihten kazımış oluyoruz. Merhum Özal, Türk siyasi hayatında önemli bir semboldür.

“CHP’NİN GİDECEĞİ YER OLSA OLSA KANDİL OLUR”

Türkiye’de güya devrimcilik, solculuk adına ülkenin hayrına olan her değişime karşı olan bir güruh bugün de aynı şekilde iş başındadır.

Öyle ki bu partinin başındaki zatın görevlendirmesiyle, bölücü örgütün güdümündeki partinin eski genel başkanının duruşmasını takip eden bir yönetici ‘tarihe not düşecek savunma’ demiştir. Evet milletimiz bu beyanı hafızasına kaybetmiş, tarihe asıl CHP için not düşmüştür. Terör örgütünün yandaşı partinin eski genel başkanını, bu partinin milletvekillerinden daha çok CHP milletvekilleri ziyaret etmiştir. Bu da manidardır. Allah için bu neyin aşkıdır? 6 – 8 Eylül olaylarının faillerine yönelik bu teveccühün nedeni nedir? Terörist sevicilikten başka hiçbir vasfı bulunmayan bir partiye, bu hayranlıkla CHP’nin gideceği yer olsa olsa Kandil olur. Başka bir yer olmaz. Gerçi yakında biz o Kandil’i de teröristlerin başına yıkacağız. Aynı mesele, inşallah adım adım oraya da yaklaşıyoruz. Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te ne yaptıysak Kandil’de de onu yapacağız.

“BİZİM ZİYARETİMİZ SIRASINDA GİYDİĞİMİZ KAMUFLAJA DA HAYRAN KALDI HERHALDE”

CHP’nin başındaki zat Afrin operasyonuna karşı çıkmıştı. ‘Sakın Afrin şehir merkezine girmeyin’ çağrısı yapmıştı. Kahraman Mehmetçiğimiz, Afrin şehir merkezine girdi de ne oldu Bay Kemal? Hiçbir şey. Çünkü teröristler, onlar gelmeden kuyruklarını sıkıştırıp kaçıp gitmişler. Gerilerinde 4 bin 200’e yaklaşan ceset bırakarak kaçtılar. Biz sanatçılarımızla askerlerimize moral vermek için sınır karakoluna gittiğimizde bu zat herkese hakaretler yağdırmıştı. Bunun üzerine milletimiz kendisini rezil rüsva etmiş olacak ki kalktı kendisi de Hatay’a gitti. Bir başka, bizim ziyaretimiz sırasında giydiğimiz kamuflaja da hayran kaldı herhalde. Onun için laf etti, kendisine postal ve parka gönderme teklifinde bulunmuştum. Bunun üzerine bu zat, parkayı ve postalı öğrenciliğimden beri giyiyorum demişti. Nihayet 40 yılda doğru bir söz etti. Biz de ona diyoruz zaten, siz teröristlerin giydiği parkayı ve postalı giyersiniz. Biz Mehmetçiğin postalı ve parkasını giyeriz, aramızdaki fark bu.

Çıkmış bir tanesi Rusya ile Türkiye’nin arasını açtık diyor. Dış politikamızın esası elbette dostlarımızın sayısını artırmak, düşmanlarımızı azaltmaktır. Dostlarımızın dostluğunu görmemiz lazım ki onlarla birlikte yol yürüyebilelim. Suriye’de olup bitenler dostlarımızın samimiyetini, düşmanlarımızın da gücünü gösteriyor. Her iki konuda da yeteri kadar fikir sahibi olduk.

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2018, 13:40