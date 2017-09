Cumhurbaşkanı'nı ameliyat eden Prof. Dr. İlhan Paşaoğlu intihar etti !

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, ünlü kalp cerrahı İlhan Paşaoğlu’nun intiharı mensubu bulunduğu üniversitede de şok etkisi yarattı.

Paşaoğlu’na üniversitesinde cenaze töreni düzenlenmemesi de yadırgandı. Kalp cerrahının son dönemde kurumunda bazı sorunlar yaşadığı öne sürüldü. Çankaya’daki evinde intihar eden Paşaoğlu’nun ailesine bir mektup bıraktığı ancak bunun kaybolduğu iddiaları da gündeme getirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PROF. DR. İLHAN PAŞAOĞLU KİMDİR?

1950 yılında Kerkük’te doğdu. 1969

yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girip, 1974 yılında mezun oldu. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Toraks ve Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalında ihtisasa başlayarak 1979 yılında uzman oldu.

Aynı bölümde iki yıl uzman olarak çalıştıktan sonra Nisan 1981’de Hacettepe Üniversitesi tarafından İngiltere’ye gönderildi. Londra’da St.Thomas Hastanesinde ve Ryne Enstitüsünde çalıştı. Ekim 1983 yılında yurda dönerek Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Toraks ve Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalında Yardımcı Doçentliğe atandı. 09.04.1986 tarihinde Doçent oldu.

1987 yılında Amerika’ da Wisconsin Üniversitesi’nde kalp transplantasyonu konusunda çalışmalarda bulundu. Bir yıl sonra tekrar Hacettepe Üniversitesi’ne dönerek 12.04.1991 tarihinde Profesör oldu. 7 Kasım 1995 tarihinden beri de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Toraks ve Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmekte. Bugüne kadar 16.000 civarında açık kalp ameliyatı gerçekleştirdi. Hacettepe Üniversitesindeki ilk kalp nakli ve Türkiye’deki ilk heterotopik kalp naklini gerçekleştirdi. Yurtiçi ve yurtdışı dergilerde yayınlanmış 100’ ün üzerinde makalem ve çeşitli kongrelerde sunulmuş 100’ün üzerinde tebliği mevcut.

International Society of Artificial Organs, International Society of Heart Lung Transplantation, International Society for Cardiothoracic Surgeons, American College of Angiology, Fellow of American College of Surgeons, Türk Kardiyoloji, Pediatrik Kardiyoloji derneklerine üye. Ayrıca Sağlık Bakanlığı organizasyonunda bulunan Organ Nakli Yüksek Kurulu üyeliği yaptı.