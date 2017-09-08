Cumhurbaşkanı Erdoğan Zafer Çağlayan hakkında sert konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 12.50'de Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti. Kazakistan'a hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklama yapan Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı iddialarıyla ilgili "Doğmamış çocuğa don biçiyorlar. Ama zamanı geldiğinde her şeyi olabilir" ifadelerini kullandı. Arakanlı Müslümanlara Türkiye'nin desteğinni süreceğini anlatan Erdoğan, Türkiye'de Bangladeş'te çadır kamp kurma planı olduğunu da dile getirdi.

AB ülkelerinin Türkiye'nin üyelik süreciyle ilgili açıklamalarına da tepki gösteren Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Kazakistan'la işbirliğimizin daha da güçlendirilmesi konusunda neler yapabileceğimizi ele alacağız. Ziyaretimiz vesilesi ile çeşitli anlaşmalar imzalayacağız. İslam İşbirliği Teşkilatı 1. Bilim ve Teknoloji Zirvesi'ne de iştirak edeceğiz. Hem ikili münasebetlerimizi hem de Suriye, Irak, Filistin, Myanmar başta olmak üzere önemli bölgesel gelişmeleri görüşeceğiz.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA YARDIM

Eşim ile Dışişleri Bakanımız, oğlum, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız da Rohingyalı Müslümanları ziyaret ettiler. Yardımlarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bazı konularda netice almaya başladık. TİKA 1000 tonluk yardımın dağıtımını gerçekleştirdi. 10 bin tonluk yardımı planlıyoruz. Eğer Bangladeş yönetimi bize bir bölgeyi tahsis edebilirse orada çadır kamplar için deneyimimizi oraya aynen taşımak, daha yaşanabilir çadır kampları kurmayı planlıyoruz.

TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklamalara yabancı değiliz. Maalesef 15 yıldır, bizi hep bu tür açıklamalarla oyaladılar. Aynı açıklamalar devam ediyor. Türkiye'deki referandum öncesinde Avrupa ülkelerinin bizlere karşı takındığı tavır çok açık, net ortadaydı. Şahsım başta olmak üzere bakanlarımızın birçoğuna kendi ülkelerine giriş izni vermediler. Halbuki, bu onlarla alakalı bir şey değildi. Bu ülkemizdeki bir referandum sürecine, orada yaşayan soydaşlarımızın demokratik haklarını o ülkede özellikle kullanma hakkıydı. Teröristlerin kendi ülkelerinde bakıyorsunuz konferansla bağlanmalarına da yine müsaade ettiler. Biz bunları kendilerine sorduğumuz zaman da bize hiçbir cevap veremediler. Şu anda da kendi içlerinde birbirlerine girdiler.

"ERDOĞAN'A VURMAK, TÜRKİYE'YE VURMAK SİZE OY MU KAZANDIRACAK?"

Yatıyorlar kalkıyorlar, AK Parti, Türkiye, Erdoğan. Bizimle ne işiniz var ya. Erdoğan'a, Türkiye'ye vurmak size oy mu kazandıracak. Artık Türkiye birçok şeyleri aşmış vaziyette. Bu ufku Türkiye aştığı için de bunlar rahatsız oluyorlar.

ZAFER ÇAĞLAYAN AÇIKLAMASI: BU İŞİN ARKASINDAN PİS KOKULAR GELİYOR

(ABD'de Zafer Çağlayan hakkında iddianame) Bu konu gerçekten çok çok ilginç bir konu. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik bir adım olarak değerlendiriyorum. Biz İran'a yaptırım uygulamıyoruz ki. Bizim İran'la hassas ilişkilerimiz var. Hukuki mantık içinde yorumlanamaz. Atılan bu adımlar tamamen siyasidir. ABD bir defa bu konuyu, bu gidişimizde orada da inşallah görüşme fırsatı buluruz. Bu işlerin arkasından çok pis kokular geliyor. Rıza Zarraf, Halk Bankası ile ilgili konu da öyledir.

TÜRK KORUMALARA DAVA

Korumalar hakkında dava açtılar. Bu ABD yönetiminin düşmüş olduğu aczi gösteriyor. Kendilerine de bunlar bildirildi. Büyük bir devlet olabilirsin ama adil devlet olmak başka bir şeydir. Adil bir devlet olmak hukuk sisteminin adil olmasından geçer.

ALMANYA SEÇİMİ

Almanya'da AD-D isimli bir parti kuruldu. Soydaşlarımız, bu seçimde lokal bir bölgede seçime giriyorlar. Onlar da ismimizi oradaki Türkleri birleştiri kılıyor olmasından kullanıyor olabilirler. Bir güç katacaksa hayırlı olmasını dilerim. Orada yaşayan soydaşlarımızın da gücünü görme bakımından isabetli olacak diye düşünüyorum.

BAHÇELİ'NİN BAŞKAN YARDIMCILIĞI TARTIŞMASI

Doğmamış çocuğa don biçiyorlar. Sayın Bahçeli ile şu süreçte partimiz gayet güzel bir diyalog içerisinde oldu bundan sonraki süreçte de diyaloğun güçlenerek devamı, Türkiye'nin geleceği bakımından çok çok önemli. Görüşmeler çerçevesinde her şey olabilir. CHP ve HDP'ye baktığınız zaman bunların yerli ve milli bir yanı yok. Tam aksine bunlar bu ülkeye saldıran, Batı'ya şikayet etmek suretiyle nereden önünü keseriz bunun gayreti olanlarla koalisyon halindedir.

SİLAHLI İHA'LARLA İLGİLİ TARTIŞMA

Ana muhalefet partisinin bir temsilcisi çıkıyor; "SİHA'lar sivilleri vurmuş". Nerede o siviller. SİHA'lar teröristleri vuruyor. Bunu CHP'nin temsilcileri vs. durduramaz. Ben beklerdim ki CHP'nin lideri çıksın, "Ey Tanrıkulu, sen kimden yanasın. Güvenlik güçlerinden yana mısın?" Biz silahlı İHA'larımızı yaptık. Artık terör örgütü kaçacak delik arıyor. Bu beyler ölen teröristleri savunur hale geldiler. Biz sizleri tanıyoruz zaten. Bu alanda da savunma sanayimizi geliştiriyoruz. Silahlanmamızı da gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. Yeter ki bunları yerli ve milli olarak gerçekleştirelim.

VARLIK FONU BAŞKANI'NIN GÖREVDEN ALINMASI

Varlık Fonu'nda hedeflenen, arzulanan bir süreç olmadı. Bu olmayınca sayın Başbakan, Varlık Fonu ona bağlıdır. Cumhurbaşkanı olarak benimle herhangi bir bağlantısı yoktur ama biz bunları istişaretisini yaparak bu konuda kararımızı alırız. Gelişmeleri gördük, böyle yürümeyeceğine karar verdik. Sayın Başbakan da bu konuda adımını attı, hayırlı olsun diyeceğiz. Varlık Fonu'nu bizim yeniden bir reorganize etmemiz şart. Kazakistan dönüşü o adımları atacağız.