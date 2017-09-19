Galeriler Videolar
İstanbul 30°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
106659
ALTIN
146.741
DOLAR
3.4885
STERLİN
4.7192
EURO
4.1802
Açılışını Bilal Erdoğan'ın yaptığı, 'Recep Tayyip Erdoğan Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi' açıldı
Açılışını Bilal Erdoğan'ın yaptığı, 'Recep...
İl Emniyet Müdürü genelevin kapatma kararını sosyal medyadan paylaştı: 'The End'
İl Emniyet Müdürü genelevin kapatma...
FETÖ firarisi Emniyet Müdürü İstanbul'da yakalandı !
FETÖ firarisi Emniyet Müdürü İstanbul'da...
Ayaklı hasta, hastaneden yatalak çıktı
Ayaklı hasta, hastaneden yatalak çıktı
Şüpheli araçtan 57 kilo 852 gram esrar çıktı!
Şüpheli araçtan 57 kilo 852...

Cumhurbaşkanı Erdoğan , yeni il başkanları gece yarısı açıkladı !

Ak Parti'de 12 il başkanının istifasından sonra yerine gelecek isimlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan görüştü. Erdoğan , görüşmelerin ardından Hakkâri, Muş, Bayburt, Şırnak, Kırşehir, Aksaray ve Uşak il başkanları belirledi.

19 Eylül 2017 Salı 09:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan , yeni il başkanları gece yarısı açıkladı !

AK Parti, olağan kongreler öncesinde istifalarını istediği il başkanlarının yerine atama yapmaya başladı. Boşalan koltuklar için belirlenen adaylar geçen hafta Ak Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’la görüştü. gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre Erdoğan’ın yaptığı mülakatlar sonucunda Hakkâri, muş, Bayburt, Şırnak, Kırşehir, Aksaray ve Uşak il başkanları belirlendi.

İSİMLER BELİRLENDİ

16 Nisan referandumunun ardından partisinin yeniden başına geçen Erdoğan, değişimin sinyalini “Metal yorgunluğu” ifadesiyle vermişti. Temmuzda başlayan 6. Olağan Büyük Kongre sürecinde belde başkanlığı seçimleri veya atamaları gerçekleştirildi. 19 Ağustos’tan itibaren de ilçe kongreleri yapılmaya başlandı. Bu süreçte AK Parti, 12 il başkanının istifasını istedi. İstifa edenlerin yerine gelecek isimlerle son görüşmeyi Erdoğan yaptı. Erdoğan, geçen hafta AK Parti Genel Merkezi’nde gece yarısına kadar, bazen saat 02.00’ye kadar il başkan adaylarıyla görüştü. Bu mülakatlar sonucunda il başkanlıklarına görevlendirmeler yapıldı. Buna göre Uşak İl Başkanlığı’na Mehmet Çakın, Aksaray’a Hüseyin Altınsoy, Kırşehir’e Muzaffer Aslan, Şırnak’a İbrahim Halil Erkan, Bayburt’a Fatih Yumak, Muş’a Rahmetullah Yaktı ve Hakkâri’ye Emrullah Gür atandı.

İstifa eden il başkanlarının yerine gelecek isimler ile ilgili mülakatların devam edeceği öğrenildi. AK Parti’de il kongreleri 12 Kasım’da başlayacak. Bu 7 ilin kongresinde ataması yapılan il başkanları tek listeyle seçime girecek. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Açılışını Bilal Erdoğan'ın yaptığı, 'Recep Tayyip Erdoğan Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi' açıldı
Açılışını Bilal Erdoğan'ın yaptığı, 'Recep Tayyip Erdoğan Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi' açıldı
İl Emniyet Müdürü genelevin kapatma kararını sosyal medyadan paylaştı: 'The End'
İl Emniyet Müdürü genelevin kapatma kararını sosyal medyadan paylaştı: 'The End'
Konya'da korkunç kaza 2 yaşındaki kardeşini ezerek öldürdü !
Konya'da korkunç kaza 2 yaşındaki kardeşini ezerek öldürdü !
FETÖ firarisi Emniyet Müdürü İstanbul'da yakalandı !
FETÖ firarisi Emniyet Müdürü İstanbul'da yakalandı !
Şüpheli araçtan 57 kilo 852 gram esrar çıktı!
Şüpheli araçtan 57 kilo 852 gram esrar çıktı!
Midilli Adası'na gitmek isteyen 72 Suriyeli Ayvalık'ta yakalandı!
Midilli Adası'na gitmek isteyen 72 Suriyeli Ayvalık'ta yakalandı!
DAEŞ'e kazandırdığı terörist başına 7 bin lira alıyor !
DAEŞ'e kazandırdığı terörist başına 7 bin lira alıyor !
Selahattin Demirtaş , Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak !
Selahattin Demirtaş , Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak !
Tepkiler çığ gibi büyüyor: CHP İzmir'de Nutuk dağıttı!
Tepkiler çığ gibi büyüyor: CHP İzmir'de Nutuk dağıttı!
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim