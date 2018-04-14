CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YAPILAN OPERASYONU DOĞRU BULUYORUZ (2)

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

" Rejimin daha önce de çeşitli defalar yaptığı bu saldırıların cevapsız bırakılması elbette düşünülmezdi. Yapılan operasyonu doğru buluyorum. O kimyasal silahlarla o yavruların düştüğü durumu herhalde tasvip etmemiz mümkün değildir

"Kimse bunun faili, bedelini ödemesi lazım. Böylece rejim son günlerde muhaliflere yönelik sürdürdüğü hak, hukuk tanımaz saldırıların cevapsız kalmayacağını görmüş oldu"

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN - Güven USTA - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yapılan operasyonu doğru buluyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Fatih İlçe kongresinde konuştu. Gece boyunca Suriye'ye yönelik operasyonu takip ettiğini belirten Erdoğan, "Yapılan operasyonu doğru buluyoruz" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son günlerde rejimin kimyasal silahlarla yaptığı saldırın ardından ABD ve Rusya'nın başını çektiği bir restleşmeye şahit olduk. Bu sabah erken saatlerde ABD, İngiltere ve Fransa tarafından füze ve uçaklarla rejim hedeflerine yönelik sınırlı olduğu açıklanan operasyon yapıldı. Onun için bu gece uykusuz geçti. Bunu takip ettik. Rejimin daha önce de çeşitli defalar yaptığı bu saldırıların cevapsız bırakılması elbette düşünülmezdi. Yapılan operasyonu doğru buluyorum. O kimyasal silahlarla o yavruların düştüğü durumu herhalde tasvip etmemiz mümkün değildir. Kimse bunun faili, bedelini ödemesi lazım. Böylece rejim son günlerde muhaliflere yönelik sürdürdüğü hak, hukuk tanımaz saldırıların cevapsız kalmayacağını görmüş oldu" diye konuştu.

"MAALESEF SURİYE'DE OYNANAN OYUN BAŞKADIR"

Suriye'de sadece kimyasal değil konvansiyonel silahlarla da katledilen insanlar olduğunu söyleyen Erdoğan, "Ancak kimyasal saldırıya gösterilen hassasiyetin rejimini konvansiyonel silahlarla katlettiği Suriyelilerle ilgili de sergilenmesi gerektiğini söylüyorum. Olay sadece kimyasal değil. Konvansiyonel silahlarla bunların kat be kat fazlası insan şehit edildi. Evvela 2011 yılında Daraa'da başlayan hadiselerden beri katledilen yüzbinlerce masum kadın, çocuk, sivilin hesabı sorulurdu. Sorulmadı. Maalesef Suriye'de oynanan oyun başkadır. Suriye'de yapılan iş önce rejimin zulmüne sessiz kalmak ardından terör örgütünü el altından destekleyip sahaya sürülmesi sonrasında başta bir terör örgütüyle projeyi hayata geçirmektir. Bunları kimse görmezden gelemez. Ama biz bunları hep söyledik. Biz bu oyunu çoktan çözdük. Eğer hedef DEAŞ'sa zaten savaşıyoruz. Mücadelemizi verdik. Nerede? Fırat kalkanında 3 bin DEAŞ'lıyı biz etkisiz hale getirerek attık" şeklinde konuştu.

"HAKİKİ ÇÖZÜM BULUNMASINI EN ÇOK BİZ İSTERİZ"

Suriye topraklarındaki tüm terör örgütlerini temizlemeyi hedeflediklerini söyleyen Erdoğan, "Suriye'de gerçekten ülke halkının güvenliği, huzuru, geleceği, hakları için bir adım atılacaksa önce hem rejime hem DEAŞ, PYD tüm terör örgütlerine karşı aynı ilkeli tavrın ortaya konması gerekir. Suriye halkı rejimle terör arasında tercih yapmak zorunda bırakılmamalı. Türkiye olarak Suriye topraklarını tüm terör örgütlerinden temizleyerek güvenli ve yaşanabilir alanlar haline getirmek istiyoruz. Gayemiz budur. Suriye sınırları içinde 7 yıldır 3 buçuk milyon Suriyeli misafir eden ülke olarak hakiki çözüm bulunmasını en çok biz isteriz. Fatih'te girdiğim kahveyi içtiğimiz yerde orada ders çalışan Suriyeli gençleri gördük. Şakır şakır Türkçe konuşuyorlar. Mutlu oldum sevindim" dedi.

"BİRAZ SONRA MACRON İLE GÖRÜŞMEM VAR"

Suriye'de düzenlenen operasyonla ilgili sabah saatlerinde İngiltere Başbakanı May ile görüştüğünü hatırlatan Erdoğan, "Çok güzel bir görüşme oldu. Bu atılan adımın içeriğini kendileriyle görüştüm. Tabii Rusya ile ABD arasındaki sıkıntının bir an önce barışa yönelik çözüme kavuşmasında fayda olduğunu söyledim. Biraz sonra Macron ile görüşmem var. Arkadaşlarım Putin ile irtibat halindeler. Onunla da ABD ile bugün yarın görüşmelerimizi yapacağız. Bu bölgede üzerimizdeki yüz çok ağır. Bizim sınırımız var. Ve burada akrabalıklar var. Sorumluluğumuz fazla. Yani biz birileri gibi eli kolu bağlı duramayız. planı programını çok iyi yapmamız gerekiyor. Ne rejimin zulmüne rıza göstereceğiz ne PYD'ye ne DEAŞ terör örgütlerine göz açtıracağız" şeklinde konuştu.

"YETER Kİ GİTSİN TERÖRİSTLERİ YANINA ALMASIN"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Hatay ziyaretine de değinen Erdoğan, "Bay Kemal galiba bugün Hatay'a gidiliyor herhalde. Öyle bir haber aldım. Hayırlı yolculuklar biz dalga geçmeyiz Yeter ki gitsin ve takdir de ederiz. Hangi sanatçıyı almış ona da bakmayız. Yeter ki gitsin teröristleri yanına almasın. Adalet yürüyüşü adalet kavramı çok güzel bir kavram ama yanına teröristleri alırsan kusura bakma onun da adalet olmaz. Onun adı atalet olur. Şimdi biz yolculuğumuzu farklı yapıyoruz" diye konuştu.

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