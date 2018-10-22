CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE TRUMP TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Haber: Enver ALAS / İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili ilişkilerin ele alınmasının yanısıra, terörle mücadele, Cemal Kaşıkçı meselesi ve Suriye'deki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunulduğu belirtildi.

Amerikalı Pastör Andrew Brunson ile ilgili hukuki sürece de değinilen görüşmede iki liderin, Türkiye ve ABD arasındaki işbirliğini her alanda normalleştirme ve geliştirilme kararlılıklarını teyit etti, FETÖ dahil terörle mücadelede işbirliği konusunu ele aldığı öğrenildi.

Görüşmede, Münbiç konusundaki yol haritasının biran önce hayata geçirilmesinin önemine işaret edilirken İdlib mutabakatının önemi vurgulandı. İki liderin, Cemal Kaşıkçı olayının bütün yönleriyle aydınlatılması gerektiği hususunda mutabık kaldığı ifade edildi.