Cumhurbaşkanı Erdoğan , Vatikan'da törenle karşılandı !

Papa, Apostol Sarayı'nda, konuklarını ağırladığı Kütüphane Salonu'ndaki görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İtalyanca "Buongiorno"diyen Papa'ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan da "How are you" sözleriyle karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberindeki heyet Papa'ya takdim edildi.

Heyette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hazır bulundu.

Erdoğan, Papa'ya eski İstanbul'u 24 parçada tasvir eden minyatür İznik çinisi ile Mesnevi'nin İtalyanca ve İngilizce baskılarını hediye etti.

Papa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a barışı simgeleyen madalyon takdiminde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan ziyaretinin ardından Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek ve İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni'yi kabul edecek.