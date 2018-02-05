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Cumhurbaşkanı Erdoğan , Vatikan'da törenle karşılandı !

Cumhurbaşkanı Erdoğan , Papa Franciscus'un davetlisi olarak Vatikan'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile bir saat süren baş başa görüşmesi sona erdi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 13:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan , Vatikan'da törenle karşılandı !

Papa, Apostol Sarayı'nda, konuklarını ağırladığı Kütüphane  Salonu'ndaki görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İtalyanca "Buongiorno"diyen Papa'ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan da "How  are you" sözleriyle karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberindeki heyet Papa'ya takdim edildi.

Heyette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı  Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Savunma Bakanı Nurettin  Canikli, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Enerji ve  Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak, Cumhurbaşkanlığı  Sözcüsü İbrahim Kalın hazır bulundu.

Erdoğan, Papa'ya eski İstanbul'u 24 parçada tasvir eden minyatür İznik  çinisi ile Mesnevi'nin İtalyanca ve İngilizce baskılarını hediye etti.

Papa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a barışı simgeleyen madalyon takdiminde  bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan ziyaretinin ardından Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek ve İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni'yi kabul edecek.

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