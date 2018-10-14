ANKARA () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz bu akşam telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, Cemal Kaşıkçı olayının aydınlatılması meselesi ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suud Kralı Selman’ın, olayın soruşturulması çerçevesinde ortak çalışma grubu oluşturulmasının önemini vurguladıkları öğrenildi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SUUDİ ARABİSTAN KRALI SELMAN BİN ABDULAZİZ İLE GÖRÜŞTÜ
ANKARA () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz bu akşam telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, Cemal Kaşıkçı olayının aydınlatılması meselesi...
ANKARA () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz bu akşam telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, Cemal Kaşıkçı olayının aydınlatılması meselesi ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suud Kralı Selman’ın, olayın soruşturulması çerçevesinde ortak çalışma grubu oluşturulmasının önemini vurguladıkları öğrenildi.
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