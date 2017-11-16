Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Suriye' için Rusya'ya gidiyor !

Geçtiğimiz günlerde Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Kasım tarihinde yeniden Rusya'ya giderek burada 3'lü bir zirve gerçekleştireceği öğrenildi.Bu ziyaretin de gerçekleşmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sene içerisinde Vladimir Putin ile altıncı kez buluşmuş olucak.

Rusya'da Soçi'de gerçekleştirilecek olan zirveye İran , Rusya ve Türkiye katılacak . Gerçekleştirilecek olan toplantının ana gündemi hiç şüphesiz Suriye'de olacak. Taraflar Suriye'deki gelişmeler ve ülkedeki son durumu ele alacaklar.

Suriye Halklar Kongresi'ne terör örgütü PYD'nin de davet edilmesi üzerine Türkiye'nin sert tutumu sonrası o kongre iptal edilmişti.Toplantıda bu konu hakkında da görüşülmesi bekleniyor.