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Cumhurbaşkanı Erdoğan , Papa ile görüştü !

Son dakika öğrenilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile görüştüğü öğrenildi.

29 Aralık 2017 Cuma 15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan , Papa ile görüştü !

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre yaklaşan yılbaşı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile görüştüğü öğrenildi. Görüşmenin detayları ise şu şekilde aktarıldı.

""Bölgedeki istikrarın kilit taşı olan Kudüs'ün statüsünün korunmasının ve bu hususta yanlış adım atılmamasının son derece önemli olduğu vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus, ABDnin attığı yanlış adıma karşı hazırlanan tasarının, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 21 Aralıkta yapılan oylamada 9'a karşı 128 oyla kabul edilmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Üç semavi din için de kutsal olan Kudüs'ün statüsünün korunması için ortak çaba harcamanın önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus, ikili ilişkileri ve uluslararası konuları yüz yüze görüşmek üzere önümüzdeki dönemde bir araya gelme hususunda mutabık kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus, görüşme vesilesiyle, 2018'in tüm insanlık için barış, refah ve huzur dolu bir yıl olması dileğinde de bulundu."

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