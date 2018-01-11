Cumhurbaşkanı Erdoğan , MİT Müsteşarı'na verdiği talimatı açıkladı !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 43. Muhtarlar Toplantısı'nda gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu.

MİT Müteşarı Hakan Fidan'a verdiği talimatı anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğer MİT Müsteşarı ifadeyi verseydi ve tutuklansaydı, arkasından hedefin kim olduğunu gayet iyi biliyorum ama kendisine söyledim, kendisine 'Kesinlikle gitmeyeceksin' dedim. 'Yardımcılarını da göndermeyeceksin' dedim. ifadlerini kullandı.

"ARKALARINDA PENSİLVANYA VE AMERİKA VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ; Bunların arkasında Pensilvanya var, onun arkasında Amerika var. Bundan sonra sen bizden herhangi bir teröristi istediğin zaman bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamazsın. Müslüman, bir yılan deliğinden bir kere sokulur. Bir taraftan stratejik ortağız diyeceksin, Suriye'nin kuzeyinde 4 bini aşkın silahla görevlendirme yapacaksın. Bunlar PKK'nın yan kuruluşları, terör örgütü. Yeni istiklal harbimizi savunmadan taarruza dönüştürdük. Güvenlik güçlerimiz teröristleri açtıkları çukurlara gömdü. Eylemlerin önü büyük ölçüde kilitlendi"