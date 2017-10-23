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Cumhurbaşkanı Erdoğan , Melih Gökçek ile Ankara'da görüşecek !

Siyaset dünyasında son günlerin en çok konuşulan isimlerinin başında gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başkent'te görüşecek.Tarihi görüşmenin saati belli oldu.

23 Ekim 2017 Pazartesi 14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan , Melih Gökçek ile Ankara'da görüşecek !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan istifasını istediği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile bugün Külliye'de biraraya gelicek.Randevu talep eden Melih Gökçek'e yanıt bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.Planlanan saat aslında 15:30 olarak belirlenmişti fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı nedeniyle saat 16:30'a alındığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

İstifasını vermeden önce son kez Cumhurbaşkanı ile görüşmek isteyen Melih Gökçek'in talebi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandı.Toplantının en önemli unsuru hiç şüphe yok ki  Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifası olucaktır.

Melih Gökçek'in istifa açıklamasını nasıl yapacağı ise bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeden sonra belli olacağıda gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Son Güncelleme: 23.10.2017 14:27
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