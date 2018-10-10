Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe çalışma ofisindeki son kabulü Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim'i oldu. Basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık 1.5 saat sürdü.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KUVEYT ULUSAL MECLİS BAŞKANINI KABUL ETTİ
Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe çalışma ofisindeki son kabulü Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim'i oldu. Basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık 1.5...
Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul
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