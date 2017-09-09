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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana Zirvesi öncesi Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü.İşte önemli görüşmeden satırbaşları

09 Eylül 2017 Cumartesi 10:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan  Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından resmi törenle karşılandı.  Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen karşılama töreninde  Erdoğan ve Nazarbayev, heyetlerini birbirlerine takdim etti.  Erdoğan ve Nazarbayev'in tören alanındaki yerlerini almaları  sonrasında iki ülke milli marşları dinlendi.  İki Cumhurbaşkanının tören kıtasını denetlemelerinin ardından baş başa  görüşmeye geçildi.

HEYETTE İKİ MHP'Lİ 

 Karşılama töreninde Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri  Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan  Kaya, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker,  AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye  Selva Çam ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ile MHP Aydın Milletvekili  Deniz Depboylu da hazır bulundu.

ATILAN ADIMLAR İNŞALLAH ASTANA'DA NOKTALANIR

 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan  Nazarbayev, Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki resmi karşılama töreninin  ardından baş başa görüştü.  Baş başa görüşmenin basına açık bölümünde yaptığı konuşmaya,  "Öncelikle Aksakalımıza teşekkür ediyorum bu daveti sebebiyle." diyerek başlayan  Erdoğan, "İkili ilişkilerimizin 25'inci yıl dönümünde gerçekten Astana'da olmak  bizler için ayrı bir mutluluk vesilesi. Kazakistan’ı Almatı ile tanımıştık ama  burada kurulmuş olan Astana ile şimdi bambaşka bir Kazakistan var. Burası bizim  için ikinci bir ev, kendimizi evimizde hissediyoruz. Aramızdaki bütün siyasi,  askeri, ticari, kültürel, ekonomik, ilişkilerimizi her geçen gün artırmanın  gayreti içerisindeyiz." diye konuştu. "Bölgesel sorunlar noktasında özellikle Aksakalımızın gösterdiği  gayretlere teşekkür ediyoruz." ifadesini kullanan Erdoğan, "Ayın 14'ünde de  Astana Zirvesi önem arz ediyor. Ön çalışmalar bitmiş durumda. Artık burada finali  yapılacak. İnşallah atılmış olan adımlar Astana'da noktalanır. Cenevre süreci de  böylece çok daha kolay bir şekilde yol alır." değerlendirmesinde bulundu.

 HEDEF 5 MİLYAR DOLAR 

 Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 2 milyar dolar  olduğuna dikkati çekerek, "Bunu yeterli bulmuyoruz. Azmimiz bunu bir an önce,  süratle daha önce görüştüğümüz gibi 5 milyar dolara ulaştırmak. Kazakistan ve  Türkiye'de bu potansiyel mevcut" dedi.

NAZARBAYEV: TÜRKİYE İLE KAZAKiSTAN ARASINDA KARDEŞLİK İLİŞKİSİ VAR

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev ise zor zamanlardan geçtiklerini  ve sık sık görüşmeler yapmak gerektiği belirterek, "Geçtiğimiz 25-26 yıl içinde  Türkiye ile Kazakistan arasında sadece kardeşlik ilişkileri oldu." diye konuştu.  Daha önceki görüşmelerde de iki ülke arasındaki ilişkilerin ele  alındığına işaret ederek Nazarbayev, "Şu anda yapılan işler çok. Birlikte  yaptığımız projeler var. Bölgesel sorunlar ve başka meseleler var. Bunları bugün  görüşebiliriz." dedi.

 Nazarbayev, yarın gerçekleşecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı  Zirvesi'ne 57 ülkeden 70'e yakın heyetin katılacağını ifade ederek zirveye  Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte katılacaklarını söyledi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in  teklifi üzerine Astana'da Suriye görüşmelerinin devam ettiğini hatırlatan   Nazarbayev, bir sonraki görüşmelerin de 14 Eylül’de yapılacağını kaydetti. Görüşmede Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt  Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın ile  Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık da hazır bulundu.

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