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Cumhurbaşkanı Erdoğan ;"Karşımıza çıkanı ezer geçeriz ..!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan , AK Parti Bursa Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi'ne katılarak , gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu ve buradan dünyaya seslendi.İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sert açıklamaları ...

22 Ocak 2018 Pazartesi 10:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan ;"Karşımıza çıkanı ezer geçeriz ..!"

AK Parti Bursa Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a HDP ve KCK'yı da çok sert bir dille uyardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KCK ve HDP'nin 'Sokaklara çıkın' çağrısı yapması üzerine açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ;"Bu çağrıya uyup da meydanlara çıkma yanlışına düşenler bedelini çok ağır öderler. Zira bu, bir milli mücadeledir. Bu milli mücadelede karşımıza kim çıkarsa çıksın ezer geçeriz." ifadelerini kullandı.

"TÜRK MİLLETİ İLE BAŞ EDEMEZSİNİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ; " Bu PKK, PYD, YPG'yi, evelallah ülkemizde bunları hiçbir tanesi kalmayıncaya dek bunların hepsini bitireceğiz. Suriye tarafından gelmek isteyenler de bunun bedelini çok ağır öderler. Emin olun, bunlar şu operasyonlardan sonra bir daha karşımıza çıkacak cesareti de bulamayacaklar. Sadece uzaktan atıp tutarak, 'Bizim arkamızda Amerika var, bize silahları gönderiyor.' diyerek, Türkiye'yle, Türk milletiyle baş edemezsiniz, bunu böyle bilesiniz."

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