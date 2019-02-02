CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSRAİL PARLAMENTOSUNDAKİ ARAP MİLLETVEKİLLERİNİ KABUL ETTİ

Haber-Kamera: Güven USTA / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekillerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada basına kapalı olarak İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekillerini kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul yaklaşık 2 saat sürdü.

Görüntü Dökümü:

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- Kabulden görüntüler

- Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler

- Kabulden fotoğraflar

02.02.2019 - 15.03 Haber Kodu : 190202095

02.02.2019 - 15.33 Haber Kodu : 190202103