Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş Bankası Hazine'nin olacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İş Bankası masada bunu unutmayın. Gazi Mustafa Kemal'in İş Bankası'nı CHP'ye değil, Hazine'ye tahsisi vardır. Bu İş Bankası Hazine'nin malı olacaktır, bu parlamento bu kararı alacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, konuşmasına başlamadan önce, geçen hafta İYİ Parti'den istifa eden ve AK Parti'ye katılan Manisa Milletvekili Tamer Akkal'a parti rozeti taktı. Erdoğan, Akkal'ın AK Parti'ye katılması ile ilgili olarak, "Partimize hayırlı olsun" yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin sadece seçim dönemlerinde değil, her dönem millete giden bir parti olduğunu belirterek, "AK Parti'nin bir diğer özelliği seçimden seçime millete giden değil, her dönem millete giden bir parti olmasıdır. 31 Mart'ta milletimizin karşısınca Cumhur İttifakı olarak çıkmamızın sebebi de budur. Bizim için önemli olan milletimizin gönlünü kazanmaktır. Mahalli seçimleri atlattıktan sonra önümüzde 4,5 yıllık kesintisiz bir süreç olacak. 16 yılda yaptığımız çalışmalarımızla ülkemize sınıf atlattık. Şimdi hedefimiz Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına yükseltmektir" dedi.

'7 GÜN KESİNTİSİZ GAYRET GÖSTERİN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik çalışmaları tamamladıklarını, artık sahaya inme zamanının geldiğini söyledi. Milletvekillerinden, hem Meclis’te, hem de sahada çalışmalarını isteyen Erdoğan şöyle konuştu:

"Türkiye'nin her alanda olduğu gibi. yasama alanında gecikmeye tahammülü yoktur. Sizlerden bir yandan seçim bölgelerindeki çalışmaları takip etmenizi, diğer yandan Meclis çalışmalarında aktif olmanızı istiyorum. 7 gün kesintisiz bir şekilde gayret göstermenizi istiyorum. Diğer partiler ile AK Parti arasındaki aday belirleme süreci arasındaki fark, kimin ne amaçla siyaset yaptığının göstergesidir. Yapılan detaylı çalışmalar, istişareler sonucunda bir isim aday olarak ilan edilir. Bu ismin açıklanmasının ardından her şey geride kalır. AK Parti’nin bir özelliği de AK Parti'nin seçimden seçime değil, her gün millete giden parti olmasıdır. Bizim için önemli olan milletimizin gönlünü kazanmaktır. 31 Mart'ta milletimizin karşısına Cumhur İttifakı'yla çıkmamızın nedeni budur. Tek millet, tek vatan, tek devlet, tek bayrak ilkesini benimseyen herkesle yol yürümeye hazırız. Şimdi hedefimiz Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına yükseltmektir. Milletimizin gönlüne nasıl gireceğiz? Her şeyden önce AK Parti ile ülkemizin geleceğini asla farklı görmediğimizi anlatacağız. Türkiye büyürse, gelişirse bizim de daha büyük hayaller kurmaya cesaret bulacağımızı tüm kalplere nakşedeceğiz. Türkiye'yi ve şehirlerimizi nereden alıp nereye getirdiğimizi ifade edeceğiz."

'BİZİM DÜNYAMIZDA KİBİR YOKTUR'

Erdoğan, milletvekillerinden 31 Mart yerel seçimlerinde halka AK Parti'nin kurumsal kimliğini iyi anlatmalarını isteyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim dünyamızda, kibrin, büyüklenmenin, efelenmenin, hizipçiliğin, arsızlığın, hırsızlığın, yolsuzluğun, hukuksuzluğun, adaletsizliğin yeri olmadığını bizzat kendi yaşantımızla göstereceğiz. Ülkemizin ve milletimizin, şehirlerimizin geleceği ile hayallerimizi milletimize ifade edeceğiz. Çevreye, tarihe, kültüre, sanata, ahlaka ve vicdana uygun şehircilik anlayışıyla nasıl yöneteceğimizi paylaşacağız. Artık süreç kısalıyor. Şurada 55 günümüz var. Bu 55 günde tüm belediye başkan aday arkadaşlarımız, belediye meclis üyesi olarak belirlenecek arkadaşlarımız, milletvekillerimiz, tüm teşkilatlarımız sokakta, halkımıza bunları enine boyuna anlatmalı. 94 ruhunu anlatacağız. Biz 94'te belediyecilikte nasıl devrim gerçekleştirdik, bunları anlatacağız. Biz eserlerimizle konuşacağız, hayal değil, gerçekleri anlatacağız. Karşımızdakiler ne anlatacak, yaptıkları bir şey yok ki anlatsınlar. İlk defa oy kullanacak kardeşlerimiz nerede, ne yapıldı, haberi yok. Bilsinler, oylarını kullanırken, 'ben bunu arıyordum' dedirtelim."

'IMF DEFTERİNİ AÇILMAMAK ÜZERE KAPATTIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin IMF defterini kapattığını ve bir daha açmayacağını söyledi. Erdoğan, "CHP, Türkiye'nin yeniden IMF'ye gideceği iddialarına sarılacak kadar alçak bir yaklaşım içinde. CHP iktidara gelse ilk işi Türkiye'yi IMF'ye teslim etmektir. CHP ve onun uyduları kimi partiler, aynı onurlu duruşu sergileyemediler. CHP yeniden ülkemizin IMF'ye gideceğini söyleyecek kadar alçak bir fırsatçılık peşine düştü. CHP zihniyeti, 'bunlar IMF'ye gitti' diyorlar. Böyle bir sözü etmek ihanettir. Ama Bay Kemal'in böyle bir derdi yok" şeklinde konuştu.

'İŞ BANKASI HAZİNE'NİN MALI OLACAK'

İş Bankası’nın Hazine'ye devredileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İş Bankası masada, bunu unutmayın. Gazi Mustafa Kemal'in İş Bankası'nı CHP'ye değil, Hazine'ye tahsisi vardır. Bu İş Bankası, Hazine'nin malı olacaktır, bu parlamento bu kararı alacaktır. Niye, çünkü milletin malı, hazinenin malı. Hayatı yalan, CHP oradan para almıyormuş. 4 tane üyen onun yönetiminde. Orada ne yapıyorlar, sadece ellerini mi kaldırıp indiriyorlar" dedi.

'KENDİ GÖBEĞİMİZİ KESERİZ'

Erdoğan, Türkiye’nin Suriye politikasını bir kez daha dile getirirken, güvenli bölge kurulmasıyla ilgili de, "Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne de, siyasi bütünlüğüne de, halkın kendi geleceğini kendi belirleme hakkına da saygı duyuyor. Suriyeli meşrutiyeti olan muhaliflerin hepsiyle görüşüyor, kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Suriye ile aramızda 911 kilometrelik bir sınır var. Ne yaparsak yapalım, bu bölgeyi kontrol altında tutmak zorundayız. Suriye konusunda eğer ABD verdiği sözleri tutmaz ve birkaç hafta içerisinde teröristlerin o bölgeden çıkmasını sağlamazsa, sonucu ne olursa olsun adım atarız. Türkiye, kendi göbeğini kendisi keser. Bu tarih karşılığında bizim sorumluluğumuzdur" diye konuştu.

VENEZUELA’DAKİ GELİŞMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezueala'daki gelişmelere ilişkin ise "Venezuela'daki gelişmelerin ardından Avrupa Birliği'nin de ne olduğu ortaya çıktı. Seçimle iş başına gelmiş bir insanı nasıl olur da 'burayı terk et git' diyebilirsin? Hani demokrasi, hani demokrattınız? Böyle bir anlayış olabilir mi? İşte Avrupa Birliği. O’nun da ne olduğu ortaya çıktı. Hani demokrasi, nedir bu zillet? Demokrasi diyeceksiniz, sandık diyeceksiniz, ondan sonra da cebren ve hileyle kalkıp hükümet devireceksiniz. Şunu unutmayın; güçlünün haklı olduğu bir dünyayı kabullenmiyoruz, haklının güçlü olduğu bir dünyayı kabulleniyoruz" şeklinde konuştu.

'FİYATLARA AYAR ÇEKME KARARI ALDIK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı sebze fiyatlarındaki artış ile ilgili olarak ise, şunları söyledi: "Biberiydi, patlıcanıydı, domatesiydi, patatesiydi her şeyde bu fiyatlara gerekirse ayar çekme kararını aldık, adımlarımızı atacağız. Ben şimdi bir şey söyleyeyim, tanzim satışlar kurulmuştu. Belediyelerimiz vasıtasıyla bu adımları da atabiliriz, atacağız. Vatandaşımıza ucuz, sağlıklı ürünler vermeye mecburuz."

