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Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Lideri Ruhani ile referandum için görüştü !

Cumhurbaşkanı Erdoğan , 25 Eylül'de yapılması beklenen referandum ile ilgii İran Lideri Ruhani ile telefonda görüştü.İşte o görüşmenin detayları ...

24 Eylül 2017 Pazar 21:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Lideri Ruhani ile referandum için görüştü !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum kararı başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Referandumun iptal edilmemesinin bölgede kaosu beraberinde getireceğine dikkati çeken iki lider, Irak'ın toprak bütünlüğüne büyük önem atfettiklerini vurguladı. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 Ekim'de İran'a yapacakları ziyarete de değinildi. Söz konusu ziyaret vesilesiyle, 2014 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Dördüncü Toplantısının da icra edileceği belirtildi.

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