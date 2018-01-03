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Cumhurbaşkanı Erdoğan , İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü

Son dakika edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştüğü öğrenildi.İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ruhani'nin görüşmesinin perde arkası ...

03 Ocak 2018 Çarşamba 15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan , İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bugün telefonda görüştüğü öğrenildi.Görüşmenin ana konusu ise  İran’da 28 Aralık’tan bu yana süren gösteriler oldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İran'ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına önem verdiklerini dile getirdi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, gösterilerin birkaç gün içerisinde sona ermesini umduklarını söylediği kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İran'da yaşanan olaylarla ilgili olarak ;""Ruhani'nin açıklamalarını olumlu buluyoruz. Dışarıdan müdahalelere karşıyız. Netanyahu ve Trump  gösterileri destekliyor. İran'a  eleştiriler çifte standarttan uzak olmalı. Yönetim değişecekse seçimle değişmeli." ifadelerini kullandı.

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