Cumhurbaşkanı Erdoğan , İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bugün telefonda görüştüğü öğrenildi.Görüşmenin ana konusu ise İran’da 28 Aralık’tan bu yana süren gösteriler oldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İran'ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına önem verdiklerini dile getirdi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, gösterilerin birkaç gün içerisinde sona ermesini umduklarını söylediği kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İran'da yaşanan olaylarla ilgili olarak ;""Ruhani'nin açıklamalarını olumlu buluyoruz. Dışarıdan müdahalelere karşıyız. Netanyahu ve Trump gösterileri destekliyor. İran'a eleştiriler çifte standarttan uzak olmalı. Yönetim değişecekse seçimle değişmeli." ifadelerini kullandı.