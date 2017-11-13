Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti öncesi S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan , Rusya ziyareti öncesinde gazeteciler ile biraraya geldi ve Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya ziyareti öncesinde S-400 füzeleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ,S-400 füzelerinin sorulması üzerine "S-400 füze anlaşmaları tamamdır" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra sözlerine ""S-400 ile ilgili bazı teknik konuları da bu ziyaretimizde görüşeceğiz. Milli Savunma Bakanlarımız da muhatapları ile konuları görüşüyorlar. Bir an önce onu da devreye sokmak suretiyle adımları atmak istiyorum." diye devam etti.